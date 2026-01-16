Este sábado se juega una nueva edición del derbi de Manchester por la fecha 22 de la Premier League, con realidades opuestas. Manchester United llega golpeado, con tres partidos sin ganar y eliminado de la FA Cup.

Mientras que Manchester City asoma como favorito. Los de Pep Guardiola suman 13 partidos invictos, vienen de vencer al Newcastle en la EFL Cup y son escoltas del Arsenal, a seis puntos del líder.

Manchester United vs Manchester City: Horario y dónde ver

El partido del Manchester United vs. Manchester City será este sábado 17 de enero a las 09:30 hrs. en el Old Trafford; en el marco de la fecha 22 de la Premier League 2025/26.

Podrás ver el encuentro en vivo por televisión a través del canal ESPN, y si prefieres disfrutarlo de manera ONLINE, puedes ver el partido en Disney+, previa suscripción al streaming.

Revisa las señales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

¿Cuándo inicia y cuándo cierra el mercado de fichajes de invierno en la Premier League?

La Premier League abrirá su ventana de transferencias invernal el jueves 1 de enero de 2026 y la cerrará el lunes 2 de febrero a las 16:00 horas de Chile, cuatro horas antes que en la temporada pasada.

Tabla de posiciones Premier League 2025/26