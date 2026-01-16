Real Madrid enfrentará al Levante por la fecha 20 de LaLiga en medio de un complejo presente. El cuadro blanco viene de perder la Supercopa ante Barcelona, la salida de Xabi Alonso y una dura eliminación en Copa del Rey, con Álvaro Arbeloa como técnico interino.

Mientras que el Levante quiere aprovechar el momento de los Merengues, ya que los Granotas suman tres partidos sin perder, pelean por salir del descenso y recuerdan su histórico triunfo en el Bernabéu en 2021.

¿Dónde ver al Real Madrid vs. Levante por LaLiga?

El partido entre Real Madrid y Levante se juega este sábado 17 de enero a partir de las 10:00 horas de Chile en el Estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 20 de la Liga de España.

El encuentro entre Merengues y Azulgranas irá en vivo por TV en Chile, a través de la señal de DSports (610/1610); adicionalmente, tendrá transmisión ONLINE a través de Amazon Prime Video para quiénes estén suscritos al streaming y en la plataforma de DGO.

Tabla de posiciones de la Liga de España