Pronósticos Real Madrid vs Levante: el Merengue quiere dejar atrás la humillante eliminación

Real Madrid será local ante Levante por la fecha 20 de LaLiga, en un contexto poco habitual para el conjunto blanco. El Merengue viene de perder la Supercopa de España ante el Barcelona y, tras ese golpe, Xabi Alonso dejó de ser el entrenador del primer equipo. Luego, Álvaro Arbeloa asumió de manera interina, pero sufrió una dolorosa y humillante eliminación en la Copa del Rey frente al Albacete. Actualmente, el club se encuentra en la búsqueda de un nuevo director técnico y con la necesidad de dejar atrás una de las semanas deportivas más negativas de los últimos tiempos.

Levante intentará sacar provecho de este escenario adverso para su rival. Los Granotas llegan con tres partidos consecutivos sin derrotas y con el objetivo de salir de la zona de descenso. Si bien la probabilidad de victoria es reducida, el conjunto levantinista mantiene vivo el recuerdo de su triunfo en el Santiago Bernabéu en enero de 2021.

En la previa de este encuentro, programado para este sábado 17 de enero a las 10:00 horas (hora de Chile), nuestro especialista presenta tres pronósticos destacados para que los tengas en cuenta antes de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Real Madrid vs Levante

Anotará en cualquier momento: Vinícius Júnior 1.80 Tiros de esquina: Menos de 10.5 1.83 Atajadas de Thibaut Courtois: Más de 1.5 1.83

Vinícius Jr. y una estadística abrumadora sobre Levante

Vinícius Júnior marcó un verdadero golazo en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, aunque no fue suficiente para alzar el trofeo. El brasileño suma cinco goles en 19 encuentros de la liga española.

Sin embargo, su registro ante el Levante es extraordinario: es el cuarto equipo al que más veces le ha marcado, con siete goles en tan solo ocho enfrentamientos.

Anotará en cualquier momento: Vinícius Júnior – 1.80 en bet365

Pocos córners en el Bernabéu

En seis de los nueve duelos del Real Madrid como local en esta liga, hubo menos de 11 saques de esquina entre ambos equipos. Por su parte, en siete de los 10 choques del Levante como visitante, las estadísticas también señalaron 10 córners o menos.

Tiros de esquina: Menos de 10.5 – 1.83 en bet365

Courtois ha tenido trabajo en la portería merengue

En 11 de sus últimos 12 partidos en la portería merengue, teniendo en cuenta todas las competiciones, el arquero belga Thibaut Courtois registró más de una atajada.

Atajadas de Thibaut Courtois: Más de 1.5 – 1.83 en bet365

Cuotas en Real Madrid vs Levante

Historial de Real Madrid vs Levante: últimos partidos