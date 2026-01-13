El Real Madrid vive un verdadero terremoto luego de perder la final de la Supercopa de España. Los Merengues anunciaron la salida de Xabi Alonso de la banca, con rumores de un quiebre con Kylian Mbappé incluido.

Tras la derrota ante el Barcelona este fin de semana, el entrenador dejó el puesto que asumió a mitad del 2025. Pese a los buenos resultados, la caída ante el archirrival golpeó fuerte al DT, quien da un paso al costado con toda una polémica detrás.

A los jugadores, con el francés a la cabeza, lo acusan en España de haberle hecho la cama al estratega. Ante esto, el propio delantero decidió sacar la voz con un mensaje a su ahora ex técnico.

Kylian Mbappé despeja rumores de un quiebre con Xabi Alonso en su adiós al Real Madrid

Luego de que en España explotaran los rumores de un quiebre que le costó el puesto a Xabi Alonso, Kylian Mbappé no se quedó en silencio. El delantero sacó la voz por la situación y le dedicó palabras al ex entrenador Merengue.

Kylian Mbappé le dedicó palabras a Xabi Alonso tras su polémico adiós del Real Madrid. Foto: Getty Images.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el francés dio palabras para el DT para despejar cualquier duda sobre su relación. “Ha sido corto pero fue un placer tocar para ti y aprender de ti. Gracias por darme la confianza desde el día uno“.

En esa misma línea, Kylian Mbappé enfatizó en que Xabi Alonso le deja una gran imagen para el futuro. “Te recordaré como un entrenador que tenía ideas claras y sabe muchas cosas de fútbol“.

Finalmente, el delantero tuvo buenos deseos para lo que venga en la carrera de su ahora ex entrenador en el Real Madrid. “La mejor de las suertes para el próximo capítulo“.

Con esto, el francés busca despejar toda duda sobre su relación con el DT en el camarín. Rumores de quiebre se han instalado y más luego de algunas imágenes que dejó la derrota con Barcelona, por lo que tratan de sepultarlos de inmediato para no estirar más el problema.

Xabi Alonso se despide del Real Madrid después de un proceso que se ve interrumpido por una dolorosa caída. Kylian Mbappé pierde al técnico que le dio el impulso que le faltaba para destacar en los Merengues, que ahora tratarán de salir a flote para dejar atrás este complicado periodo.

¿Cuáles fueron los números de Xabi Alonso en el Real Madrid?

Xabi Alonso se va del Real Madrid luego de haber dirigido un total de 34 partidos oficiales en la temporada 2025/26. En ellos consiguió 24 triunfos, 4 empates y 6 derrotas, con 72 goles a favor y 38 en contra.