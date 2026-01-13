Real Betis vuelve a salir a la cancha este miércoles, cuando se mida con Elche por los octavos de final de la Copa del Rey. En la antesala de dicho encuentro habló Manuel Pellegrini, a quien aprovecharon de preguntarle por la polémica del momento en España: el despido de Xabi Alonso de Real Madrid.

El Ingeniero conoce la interna del cuadro merengue, porque lo dirigió durante la temporada 2009-2010, de donde se fue tras no ganar ningún título y ser segundo en La Liga tras el súper Barcelona de Pep Guardiola.

Pellegrini aprovechó la situación para criticar las decisiones del presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, quien no le dio tiempo a Xabi y lo sacó en medio de la temporada 2025-2026.

Manuel Pellegrini defiende a Xabi Alonso tras su despido de Real Madrid

Manuel Pellegrini lamentó la partida de Xabi Alonso de Real Madrid, quien fue despedido tras la derrota ante FC Barcelona por 3-2 en la final de la Supercopa de España.

“Lamento mucho lo de Xabi porque tenía una brillante carrera. Juzgar un trabajo en 3-4 meses no me parece lo correcto, pero no tengo toda la información de por qué se tomó”, dijo el DT chileno.

Manuel Pellegrini habló de la crisis de Real Madrid. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

“El Madrid está en las tres competiciones, a cuatro del primero, sigue en todo. Todos los proceso tienen un tiempo de elaboración. Uno como técnico sabe que depende de la madurez de la parte directiva para saber hasta cuándo lo pueden mantener”, agregó.

Real Madrid, por ahora, es dirigido de manera interina por el ex lateral derecho del club Álvaro Arbeloa, a la espera de la contratación del reemplazante definitivo de Xabi Alonso.