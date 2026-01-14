Colo Colo cuenta las horas para estrenarse este 2026. Será este jueves contra Olimpia de Paraguay, en uno de los partidos amistosos que el Cacique disputará en la Serie Río de La Plata. Eso en lo deportivo.

Pero no sólo el entrenador, Fernando Ortiz, ultima detalles para lo que será la temporada. También lo hace la directiva de Blanco y Negro, entre reuniones de directorio y citas puntuales con nombres propios. Una de ellas fue con Arturo Vidal.

Según detalló el sitio partidista Dale Albo, la plana mayor de ByN, encabezada por el presidente, Aníbal Mosa, se juntó con Vidal para poner reglas y analizar el compromiso del jugador que renovó contrato hasta fines del presente año, tras cumplir objetivo de partidos jugados el extinguido 2025.

Eso sí, cabe recordar que el año pasado el mediocampista se vio envuelto en varias polémicas y fricciones, tanto con el club como con sus mismos compañeros y el cuerpo técnico.

El compromiso de Vidal: mejorar la actitud

“A inicios de esta semana el elenco de Macul tuvo un importante encuentro para coordinar como será el desarrollo de Vidal mientras transcurra el año. El jugador tuvo que señalarles a Mosa y Ortiz sus intenciones de cambiar la actitud frente a los momentos que vive el equipo“, publican.

Agregan que “el Rey Arturo tuvo diversas controversias el año pasado, entre ellas el encontrón con su compañero Fernando De Paul o discusiones con árbitros en pleno partido”.

“Vidal se comprometió a mejorar su disposición y llegar a un consenso con la dirigencia y el cuerpo técnico del plantel, mencionando que está disponible para el equipo, que quiere permanecer para respetar su contrato y que espera que con este cambio lo sigan teniendo en cuenta para afrontar el 2026“, complementaron.

Según el mismo medio, la respuesta de la directiva fue positiva y confían en el compromiso pactado como caballeros con el volante: “saben el jugador que fue Vidal, respetan su trayectoria y tienen en consideración lo importante que es tanto para el club como para el hincha”, sentencia Dale Albo.

