Colo Colo ya empezó a tomar decisiones de cara a la temporada 2026 y una de las primeras señales llega desde el arco. Para los amistosos de la Serie Río de la Plata y después de una serie de rumores de nuevos nombres, el cuerpo técnico optó por viajar con tres arqueros, marcando una ruta que podría no ser definitiva.

Según reveló el periodista Cristián Alvarado en Los Tenores de Radio ADN, el primero es Fernando De Paul, quien asoma como arquero titular para este inicio de año. El “Tuto” corre con ventaja y hoy es la principal carta del Cacique para defender el arco esta temporada.

Como segundo portero aparece Eduardo Villanueva, quien ha ido haciéndose un espacio silenciosamente y se ganó su lugar en la consideración. Su presencia en la gira confirma que el club lo ve como una alternativa real.

El tercer cupo fue para el juvenil de 18 años, Gabriel Maureira, quien completaría la nómina. El joven guardameta es una de las apuestas a futuro del club y su inclusión en estos amistosos es una señal potente de confianza y proyección.

El tercer arquero de Colo Colo que viajará a Uruguay, Gabriel Maureira

¿Decisión ya tomada por Colo Colo?

Pese a que Colo Colo hoy se quedaría con estos tres arqueros, el escenario sigue siendo dinámico. Así lo dejó claro Aníbal Mosa, quien reconoció que una vez resuelta la llegada del esperado “9”, existe la posibilidad de analizar la incorporación de un arquero.

En este contexto ya comenzó a sonar Jaime Vargas de 21 años, actual arquero de Deportes Recoleta. El joven portero aparece como una opción para el Cacique luego de tener un buen desempeño en el Mundial Sub 20 realizado en Chile.

Así, Colo Colo avanza con definiciones claras, pero sin cerrar completamente el capítulo. El arco tiene dueños momentáneos, aunque el mercado todavía podría traer novedades.