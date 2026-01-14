Colo Colo afina los últimos detalles para lo que será su primer partido de la pretemporada 2026. El Cacique viajó este miércoles a Uruguay para disputar la Serie Río de La Plata y lo hizo cambiando algunas cosas en su formación.

Durante la jornada del martes se conoció que Fernando Ortiz tenía algunas novedades respecto a lo visto en 2025. Pero además de esto, antes de subirse al avión lamentó una baja de emergencia y que obliga a cambiar lo que se entrenó.

La situación no deja de llamar la atención, ya que era uno de los jugadores por los que se negaron a traer otro nombre en ese puesto. Un dolor de cabeza que deja una importante duda en la oncena del Cacique para desafiar a Olimpia.

La renovada formación de Colo Colo para su estreno en 2026

Colo Colo ya tiene formación definida, aunque con una duda de última hora, para su estreno en el 2026. El Cacique trabajó una formación que, a diferencia de la que se filtró el martes, pasa del 4-4-2 al 3-5-2.

Jeyson Rojas quedó abajo del viaje de Colo Colo a Uruguay a última hora. Foto: Colo Colo.

Según reveló el periodista Cristián Alvarado en Los Tenores de Radio ADN, en la portería y después de una serie de rumores, Fernando De Paul se mantiene firme como el principal. El Tuto no suelta el arco albo y, mientras se especula con el arribo de Jaime Vargas, sale a demostrar que es opción para todo el año.

En la defensa es donde está el único problema. Jeyson Rojas asomaba como titular en una línea de tres que completan Arturo Vidal y Joaquín Sosa, pero no viajó por motivos que se desconocen. Ante esto, nombres como Jonathan Villagra, Víctor Campos y Nicolás Suárez se ilusionan con saltar a la cancha desde el primer minuto, siempre y cuando no se vuelva a la línea de cuatro.

Ya en el mediocampo, Colo Colo contará con Matías Fernández Cordero como carrilero por derecha, dejando a Víctor Felipe Méndez y Tomás Alarcón en labores de corte, mientras que Erick Wiemberg se carga a la izquierda. Claudio Aquino vuelve a tomar el lugar del 10 para armar el juego con libertad.

Finalmente está el ataque, donde Fernando Ortiz no improvisará y se la jugará por los fijos que tiene. Es decir, Lucas Cepeda y Javier Correa serán los encargados de por los goles del triunfo ante Olimpia.

De esta manera, la formación de Colo Colo para su primer amistoso del 2026 será con: Fernando De Paul en el arco; Jonathan Villagra (Nicolás Suárez), Arturo Vidal y Joaquín Sosa en la defensa; Matías Fernández Cordero, Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón, Erick Wiemberg; y Claudio Aquino en el mediocampo; Lucas Cepeda y Javier Correa en la delantera.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo define al reemplazante de Jeyson Rojas para meterse de lleno en su primer amistoso del 2026. El Cacique enfrenta a Olimpia de Paraguay este jueves 15 de enero a partir de las 21:00 horas.