Colo Colo debutará en el 2026 con un importante duelo amistoso ante Olimpia. Los Albos vivirán su estreno en la Serie Río de La Plata y acá te contamos cómo ver el encuentro.

Los dirigidos por Fernando Ortiz tendrán su primer examen en medio de la pretemporada, luego de un 2025 que fue para el olvido. El DT ha tenido la oportunidad de trabajar con el plantel durante varios días, por lo que hay altas expectativas en lo que puedan hacer.

¿Darán el amistoso de Colo Colo vs Olimpia en TV?

Sí, el amistoso de los Albos podrá ser visto en televisión a través de ESPN 5, mientras que en streaming estará disponible en Disney Premium.

¿A qué hora juega Colo Colo vs Olimpia?

El amistoso entre chilenos y paraguayos será este jueves 15 de enero a las 21:00 horas de Chile, en el Estadio Luis Franzini de Montevideo, Uruguay.

Los refuerzos de Colo Colo

Colo Colo tiene una compleja temporada por delante desde el plano económico. Por no haber clasificado a ninguna copa internacional, el presupuesto se recorta bastante. Han vivido numerosas salidas, como las de Mauricio Isla, Salomón Rodríguez, Emiliano Amor y Sebastián Vegas, entre otros.

En cuando a las llegadas, por ahora han oficializado los arribos de Matías Fernández, Joaquín Sosa y Javier Méndez. Estarían muy cerca de sellar el arribo de Maximiliano Romero, delantero que llegaría a competir por un puesto con Javier Correa, algo que no pudo hacer el criticado Rodríguez.

Fernando Ortiz tendrá la primera evaluación de este 2026. El DT no dejó una muy buena imagen en la temporada anterior, pero él tampoco tuvo la oportunidad de conformar el plantel. Ahora con mayor tiempo de trabajo, podrá plasmar su idea de juego y así convencer a los exigentes hinchas de Colo Colo.