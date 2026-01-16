Cada vez queda menos para que vuelva a rodar la emoción de la Liga de Primera. Sin dudas que el partido más esperado, es el Superclásico que jugarán Colo Colo y Universidad de Chile.

Albos y Azules son los clubes más populares del país y siempre que se enfrentan, ocurren capítulos que quedan en la historia. Algunos se convierten en ídolos y otros pasan al recuerdo como grandes villanos. La primera función de este 2026 ya tiene programación.

Fecha y hora del Superclásico

Durante las última horas, la ANFP liberó la programación de las primeras siete fechas de la Liga de Primera. El torneo comenzará el fin de semana del 30 de enero, por lo que restan menos de dos semanas para que regrese el querido y criticado fútbol chileno.

Recién salido el calendario del fútbol chileno, no fueron pocos los que corrieron a buscar cuándo se jugaría el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile. Si bien se sabía que era en la quinta fecha, ahora tiene día y horario confirmado.

Albos y Azules jugarán el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas, en el Estadio Monumental de Macul, donde los dirigidos por Fernando Ortiz serán locales. La última vez que se jugó aquí, los de Pedrero se impusieron por 1-0, aunque el último encuentro entre ambos equipos fue por la Supercopa, donde la victoria se la llevó el Bulla por 3-0.

Será un lindo duelo, aunque de por sí ya genera algunas dudas. Lamentablemente se ha vuelto habitual que los clásicos se jueguen incluso a las 12:00 horas por decisión de las autoridades y razones de seguridad. Por el momento sería a las 18:00 horas. Seguramente, será solo con hinchas de Colo Colo.

Lo otro, es que Universidad de Chile juega el 4 de marzo la fase previa de la Copa Sudamericana ante Palestino. Habrá que esperar si los Azules hacen algún reclamo por la programación. Lo cierto, es que en la mente de los hinchas el Superclásico ya está en juego.