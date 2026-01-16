La polémica suma y sigue en torno a Michael Clark, el presidente y accionista mayoritario de Azul Azul tras la compra de los boletos por intermedio de Sartor. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ya sancionó al timonel de Universidad de Chile con una multa millonaria y la inhabilitación para ejercer cargos en directorios por cinco años, esto por irregularidades y chanchullos financieros.

El caso está a espera de la apelación del directivo, quien de todas formas ha manifestado que no pretende dejar su cargo en Azul Azul. Ahora hay una nueva arista y los ojos se posan en la compra del paquete accionario del bloque Schapira, adquirido por José Ramón Correa, director a la concesionaria y mano derecha de Clark.

En Radio ADN, desde España, Gonzalo Echeverría denunció ser uno de los estafados por Michael Clark a través de Sartor AGF. Según el hombre de 63 años inyectaron hasta 600 millones de pesos que nunca más volvieron a ver, los que hoy alcanzan 2.850 millones considerando los bonos e intereses acumulados.

“En uno de los fondos que me competía a mí se estiman montos por más de 116 mil millones de pesos. De ahí sale gran parte de los activos para poder comprar Azul Azul a través del fondo Tactical Sport y era uno de los fondos que manejaba Pedro Pablo Larraín con Michael Clark en el grupo Sartor. Por el otro lado, está E Capital Factoring y Capital Leasing, cuyo dueño era, porque lo vendió el 2 de diciembre en vista de que la CMF lo estaba acorralando, Carlos Larraín Mery, hermano de Pedro Pablo Larraín, controlador absoluto de toda esta maquinación que hizo con las platas ajenas”, dijo Echeverría.

El golpe personal y familiar de sufrir el chanchullo

Agregó que “esperamos todos los que estamos en este infierno abrir las cuentas de las empresas, de los socios, dueños, familiares. Ahí es donde puede haber alguna luz de esperanza y también ahí podrías tú tener la claridad de dónde vienen los millones para la compra de Azul Azul. Uno entra un poco más tranquilo a invertir en este tipo de empresas que además estaban reguladas por la CMF. Pero uno ve caras y no corazones”.

“La mayoría de nosotros no tiene trabajo, entonces nuestro ingreso mensual es la inversión que tú tienes o en un fondo mutuo o en un factoring. Nosotros vivíamos de ese dividendo o ese abono mensual que era la tasa de interés de la inversión que tú habías hecho inicialmente”, complementó.

Añade que “ya uno tiene que vivir la estafa, yo creo que te asalten, que te roben y que te estafen a estos niveles, a la edad que tiene uno, es un dolor de alma día y noche. Te quedas sin el flujo, te quedas sin el patrimonio, te sientes absolutamente un estúpido y, para mí, el cargo de conciencia es que mis primas más viejas que yo, jubiladas, divorciadas, confiaron en mi consejo. Es un doble dolor”.

Gonzalo Echeverría lanza tajante que “creo que en cualquier otra parte del mundo es impresentable lo que ocurre, después de todo lo que ha pasado con Sartor, después de lo oscuro que ha sido la compra de Azul Azul por parte de Tactical Sport, con Pedro Pablo Larraín detrás, con estas platas que desaparecieron (…) Esto es una investigación que, por lo menos, creo yo, va a durar uno o 2 años más, por lo menos”.

“Es impresentable que Clark siga a cargo de Azul Azul, pero él tiene todo el derecho a defenderse y, a través de sus abogados, presentar una contrademanda. Hasta que no le apliquen la inhabilidad para ser director o ejecutivo en el mercado o en empresas del mercado financiero chileno”, sentenció.