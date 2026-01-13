Un auténtico punto de inflexión es el que se vivió en la pasada jornada dentro de Azul Azul, la concesionaria que rige a Universidad de Chile, tras oficializarse la salida de Daniel Schapira, que era el segundo máximo accionista de la compañía.

Con la venta del 21.44 por ciento de sus papeles en más de US$7.5 millones de dólares, los cuales fueron adquiridos por el abogado José Ramón Correa, mediante la sociedad Romántico Viajero SpA, la dirigencia que preside Michael Clark quedó sin oposición.

Es que según dio a conocer el medio partidario La Voz Azul, la salida de Schapira provocará en el mediano plazo, es decir, en la Junta Anual de Accionistas del mes de abril, un reordenamiento mayor en la mesa directiva de Azul Azul. ¿Con o sin Clark?

Así se rearmará la directiva de Azul Azul tras adiós de Schapira

A falta de conocer la resolución en la Justicia Civil de los recursos que interpuso Clark contra la millonaria multa de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y su suspensión del cargo por cinco años, este personero seguirá como el presidente de la concesionaria.

Hasta abril, su mano derecha y vicepresidenta será Cecilia Pérez, mientras que quedan como directores Cristián Aubert, Aldo Marín, José Ramón Correa, Roberto Nahum, Juan Pablo Pavez, Héctor Humeres y Andrés Weintraub, los dos últimos como representantes de la Casa de Estudios.

Restan dos cupos por llenar. Según el medio partidario, “el bloque Sartor deberá buscar un nuevo director para completar su representación”, y añade que la sociedad Romántico Viajero SpA “va ampliar su presencia en la mesa en la próxima junta, con dos cupos“, donde uno de ellos pertenece a Correa.

José Ramón Correa aumenta su participación en Azul Azul (Aton Chile)

¿Cuándo vuelven a jugar los azules?

El primer partido amistoso que sostendrá Universidad de Chile en el 2026 será este domingo 18 de enero, cuando reciban al cuadro argentino de Racing Club en el Estadio Alcaldesa Ester Roa de Concepción, desde las 19:00 horas.