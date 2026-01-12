Se acabó una era dentro de la dirigencia de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de la Universidad de Chile, luego de confirmarse que Daniel Schapira, segundo máximo accionista de la institución, vendió la totalidad de sus acciones.

El principal opositor al actual mandato de Michael Clark en la regencia del club, informó de forma oficial que junto a su hijo Eduardo Schapira, con quien poseían el 21.44 por ciento de los papeles, subastaron los mismos después de 13 años.

Según informa el diario La Tercera, la venta por parte de Schapira de sus acciones en Azul Azul alcanzó un precio total de $6.716.606.000 pesos, es decir, más de US$7.5 millones de dólares, con lo que ratifican su salida definitiva de la U de Chile.

¿Quién será el nuevo accionista en U de Chile?

De inmediato, la pregunta surgió respecto al nuevo propietario de estos valores, lo que nuevamente abre un frente de conflicto con el bloque Clark, en particular, por la eventual presencia de nombres como Victoriano Cerda y Marcelo Pesce en la concesionaria.

Sin embargo, según el reporte de Emisora Bullanguera, Schapira vendió la totalidad de sus acciones en la U, por intermedio de la corredora Larraín Vial, al holding financiero chileno Credicorp, en una medida que no gustó dentro de Azul Azul.

Lo anterior porque esta empresa fue la primera que denunció irregularidades del Grupo Sartor, las que derivaron en una investigación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con el pago de una millonaria multa para Clark y su salida del club, pese a que insiste en la justicia por su inocencia.

Azul Azul tendrá nuevos accionistas tras salida de Daniel Schapira (Photosport)

¿Cuándo vuelven a jugar los azules?

El primer partido amistoso que sostendrá Universidad de Chile en el 2026 será este domingo 18 de enero, cuando reciban al cuadro argentino de Racing Club en el Estadio Alcaldesa Ester Roa de Concepción, desde las 19:00 horas.