La última reunión de directorio en Azul Azul aconteció con polémica, luego que desde la oposición al presidente Michael Clark exigieron su salida de Universidad de Chile, a raíz de la condena que recibió por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Los directores Juan Pablo Pavez y Héctor Humeres, este último representante de la Casa de Estudios, fueron quienes aprovecharon la cita para solicitar su adiós del cargo, mas el empresario fue enfático en afirmar que “va a hacer uso de su derecho a defensa y que asumirá la complejidad del sistema“.

Ante esta situación, el segundo máximo accionista de Azul Azul, Daniel Schapira, explicó en diálogo con La Tercera por qué falló el plan del sector opositor a Michael Clark para sacarlo de la U y acusó artilugios del lado oficialista.

Principal opositor a Clark y por qué falló plan para sacarlo de la U

Para el dirigente, “las cosas no son como se publicaron y yo no tengo idea cómo ni quién las filtró. En todo caso, nosotros y hablo por mi hijo Eduardo (miembro del directorio) y yo apoyamos 100 por ciento a Juan Pablo Pavez“.

“Lo que pasa es que ellos, y me refiero a la otra parte (Clark), lo llevaron al lado legal argumentando que un director no podía pedir la renuncia del presidente. Y ahí se desordenó toda la conversación. Pero nuestro apoyo a Juan Pablo y su solicitud es total. Él lo sabe y ya lo hablamos”, agrega Schapira.

En la reunión se reveló que no formó parte del pedido opositor. Sobre las razones de su silencio, explicó que “el tema se fue al lado legal y después se dio por terminado el directorio. Tampoco es cierto que Juan Pablo se haya parado e ido. Muchas cosas se muestran o dicen de otra manera“.

