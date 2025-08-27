En Universidad de Chile no cayeron bien los dichos de Néstor Grindetti y desde Azul Azul, Daniel Schapira sacó artillería pesada para responderle al presidente de Independiente.

El directivo del Rojo hizo una conferencia de prensa para nuevamente apuntar contra los Azules y darles la responsabilidad de los incidentes ocurridos en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda, durante los octavos de final de la Copa Sudamericana.

¿Qué dijeron en Azul Azul de Grindetti?

Quien tomó la palabra en Universidad de Chile fue Daniel Schapira. El segundo máximo accionista de Azul Azul se mostró realmente molesto con las palabras de Néstor Grindetti. El dirigente del Romántico Viajero no tuvo filtro para hablar del presidente de Independiente.

“Lo encuentro la bajeza más grande del mundo, lo que hace este caballero es buscar justificaciones para el incidente que es demasiado, son responsables prácticamente totalmente en el club Independiente, da vuelta la tortilla enlodándome a mí porque hice una declaración en el estadio y no tiene nada que ver con lo que pasó después (…) me parece una cosa desleal, digno de un delincuente“, indicó Schapira a Cooperativa.

Incluso desde Argentina han acusado que la directiva de la U tendría relación con la barra del club. De hecho, indicaron que se reunieron en la previa al cancelado encuentro frente al Rojo. Esto fue negado por Schapira, quien aseguró que no tiene vínculo alguno con ellos.

“Es completamente absurdo, no tengo absolutamente nada que ver con la barra, no conozco a nadie. Fui a almorzar dos veces, en la segunda oportunidad con dos amigos, la primera oportunidad estaba la barra de Peñarol y en la segunda tengo la impresión que al fondo había mesas en que estaba gente de Universidad de Chile y no los conozco“, indicó el director de Azul Azul.

El partido entre U. de Chile e Independiente fue cancelado por incidentes. Imagen: Photosport

Si bien en el pasado Daniel Schapira ha sido contrario a Michael Clark, actual presidente de Azul Azul, en esta pasada le entregó su apoyo. “En una circunstancia como esta no tengo ninguna duda en que Michael, yo ni nadie estaría remando al revés, estamos todos absolutamente en comunión y de verdad a través de distintas instancias. Somos un directorio mancomunado“, cerró Schapira.