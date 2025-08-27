El partido entre Independiente y U de Chile por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana se sigue jugando, pero fuera de la cancha. La Conmebol tendrá que decidir el futuro del partido.

La carnicería vivida en las tribunas del Libertadores de América no deja indiferente a nadie, por lo que la Unidad Disciplinaria se reunirá ya con los antecedentes en mano de cada equipo.

Sin embargo, en las últimas horas aparecieron imágenes desde Argentina que intentan demostrar un supuesto vínculo entre una facción de Los de Abajo con la oposición a Michael Clark al interior de Azul Azul.

El video que genera polémica en Independiente y U de Chile

Fue un noticiero de la cadena TN (Todo Noticias) de Argentina que mostró como hinchas de U de Chile entraron a un local en Puerto Madero, previo al partido con Independiente.

En ella, se podía ver a una facción de la barra azul reunida con Daniel Schapira, dirigente contrario a Clark. Dichas imágenes son presentadas al otro de la cordillera como prueba del conocimiento desde Azul Azul de los hinchas que habrían iniciado los desmanes en el Libertadores de América.

Pero, dichas imágenes llamaron la atención de un polémico periodista. Pablo Carroza no se demoró en darle con todo a Independiente por la difusión de dichas imágenes en la cadena de noticias.

¿Qué dijo Pablo Carroza por el video que ha generado debate?

En sus redes sociales, Pablo Carroza sigue con metralleta en mano, donde ha sido protagonista también en medio de la polémica por el partido cancelado al otro lado de la cordillera.

El reportero ocupó su cuenta en X para apuntar nuevamente a los periodistas partidarios del Rey de Copas, donde incluso desliza que puede llegar una demanda por injurias.

“Los periodistas de CAI (Club Atlético Independiente) mostraron una reunión en Puerto Madero en la que se vería como la barra de la U de Chile planea el ataque con un directivo opositor”, escribió el periodista.

“Con un pequeño detalle. Ni esa era la barra, ni ese era el directivo. No quieran saber la demanda que se van a comer“, cerró.

