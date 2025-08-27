Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

Polémico periodista fulmina video que acusa nexo entre dirigencia y barra de U de Chile

La controversia sigue con un extraño video donde buscan vincular a los hinchas de Universidad de Chile con la oposición a Michael Clark.

Por Miguel Gutiérrez

El polémico periodista le sigue dando duro a Independiente tras la masacre en Avellaneda.
© Captura YouTube.El polémico periodista le sigue dando duro a Independiente tras la masacre en Avellaneda.

El partido entre Independiente y U de Chile por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana se sigue jugando, pero fuera de la cancha. La Conmebol tendrá que decidir el futuro del partido.

La carnicería vivida en las tribunas del Libertadores de América no deja indiferente a nadie, por lo que la Unidad Disciplinaria se reunirá ya con los antecedentes en mano de cada equipo.

Sin embargo, en las últimas horas aparecieron imágenes desde Argentina que intentan demostrar un supuesto vínculo entre una facción de Los de Abajo con la oposición a Michael Clark al interior de Azul Azul.

Grave denuncia en Argentina: acusan con imágenes nexos entre la dirigencia y la barra de la U de Chile

ver también

Grave denuncia en Argentina: acusan con imágenes nexos entre la dirigencia y la barra de la U de Chile

El video que genera polémica en Independiente y U de Chile

Fue un noticiero de la cadena TN (Todo Noticias) de Argentina que mostró como hinchas de U de Chile entraron a un local en Puerto Madero, previo al partido con Independiente.

En ella, se podía ver a una facción de la barra azul reunida con Daniel Schapira, dirigente contrario a Clark. Dichas imágenes son presentadas al otro de la cordillera como prueba del conocimiento desde Azul Azul de los hinchas que habrían iniciado los desmanes en el Libertadores de América.

Pero, dichas imágenes llamaron la atención de un polémico periodista. Pablo Carroza no se demoró en darle con todo a Independiente por la difusión de dichas imágenes en la cadena de noticias.

Publicidad

¿Qué dijo Pablo Carroza por el video que ha generado debate?

En sus redes sociales, Pablo Carroza sigue con metralleta en mano, donde ha sido protagonista también en medio de la polémica por el partido cancelado al otro lado de la cordillera.

El reportero ocupó su cuenta en X para apuntar nuevamente a los periodistas partidarios del Rey de Copas, donde incluso desliza que puede llegar una demanda por injurias.

Publicidad

“Los periodistas de CAI (Club Atlético Independiente) mostraron una reunión en Puerto Madero en la que se vería como la barra de la U de Chile planea el ataque con un directivo opositor”, escribió el periodista.

“Con un pequeño detalle. Ni esa era la barra, ni ese era el directivo. No quieran saber la demanda que se van a comer“, cerró.

Publicidad
Lee también
Periodista argentino se va al porcino con críticas a Colombia
Internacional

Periodista argentino se va al porcino con críticas a Colombia

Rompe el silencio la ex N°1 perjudicada por Sinner en el US Open
Tenis

Rompe el silencio la ex N°1 perjudicada por Sinner en el US Open

"No van a...": Guarello anticipa resultado de la U vs Independiente
U de Chile

"No van a...": Guarello anticipa resultado de la U vs Independiente

El "calentón" admirador de Gareca que sigue en carrera por ser DT albo
Colo Colo

El "calentón" admirador de Gareca que sigue en carrera por ser DT albo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo