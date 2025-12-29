Siempre deleitando con lujos y amagues en la cancha, ahora Pedro González sorprendió a todos con su mejor jugada fuera de los pastos. Es que el querido ex goleador de U de Chile lanzó su nueva línea de cervezas.

Bajo el nombre de “Heidi”, el ex jugador de la Roja bautizó a sus bebidas alcohólicas que la rompen en su natal Valdivia. Y claro, si es tierra conocida por el rubro, tal como lo cuenta en mano a mano el zurdo en diálogo con RedGol.

“La verdad es que estoy contento, aquí todo es cervecero. La Heidi por mayor la tenemos a $2500, la trabaja una persona la cerveza y nosotros colocamos la etiqueta. Llevaba más de un año dándole vuelta al tema”, confiesa.

La gente premia a Pedro González con Heidi

Pedro González se deja querer en su natal Valdivia y le cuenta a RedGol cómo ha sido la recepción de la gente con la nueva cerveza. Ahí no hay doble léctura: Heidi la rompe.

“Aquí en la comuna ha pegado bastante, a pesar de que hay mucha competencia, más que nada la cerveza ha pegado por el nombre. Entonces eso a mí me tiene más que contento porque ahí te da señal de que quejaste huella en el fútbol”, cuenta González.

Por eso, la cerveza Heidi le saca sonrisas al dueño del apodo y ahora nombre del producto. Pedro González cuenta que “la gente todavía te recuerda y dice ‘mira, la cerveza del Heidi’, va, la compra y me llaman”.

“Ha pegado mucho este tema, lo ayuda también las redes sociales”, cerró. La cerveza Heidi está en distintos formatos y sabores: ámbar, IPA y rubia, subiendo como la espuma en su popularidad.