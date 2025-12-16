Un histórico goleador de Universidad de Chile y del fútbol nacional sacó al mercado la cerveza Heidi, la que tiene a todos los hinchas vueltos locos pidiéndola por redes sociales.

Fue Pedro González quien anunció la venta de su bebida que se vende en lata y en botella en el sur del país, la que se puede encontrar en ámbar, ipa y una hermosa rubia.

Es en las redes sociales donde el histórico goleador le hace publicidad a su cerveza regalona, que ya están disfrutando los hinchas del fútbol, incluso siendo auspiciador de grandes eventos en la zona sur del país.

Luego de cansarse anotando goles en el fútbol chileno, ahora el Heidi se lanza con su propia marca de cerveza, la que de seguro dejará con caña a los hinchas de Colo Colo.

La cerveza Heidi se puede disfrutar en lata o en botella y deja en claro que es de Valdivia.

La cerveza Heidi para los amantes del fútbol

Es en las plataformas digitales de @cervezacrack.cl donde Pedro Heidi González lleva adelante la difusión de su nuevo producto, una cerveza para los goleadores y los hinchas del fútbol.

Después de dejar mareado al Rambo Ramírez en un Superclásico, el ex goleador, también de Deportes Valdivia, Coquimbo Unido, Cobreloa y Santiago Morning, ahora quiere dejar a todos felices.

Una cerveza que tiene varios estilos y que se puede comprar por las redes sociales, las que vienen con incluso un regalito para los más fanáticos del ex goleador.

