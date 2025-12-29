Ya comienza a tomar forma la U de Chile versión 2026. Confirmado el adiós de Gustavo Álvarez y oficializado Francisco Meneghini como DT, ahora viene el armado del plantel en el CDA.

Es ahí donde sí o sí urge un goleador calado. La salida de Lucas Di Yorio, más la partida de Nicolás Guerra, tienen a la dirigencia buscando dar el golpe con el “9”. Por eso vuelve a aparecer una vieja obsesión.

Tras partir como un rumor, lo cierto es que ahora es una posibilidad real y Juan Martín Lucero podría “cruzar la vereda” y ser refuerzo azul. El goleador argentino es recordado por su exitoso paso por Colo Colo, donde fue campeón en 2022.

Así se mueve U de Chile por su goleador

U de Chile arremetió con todo para hacerse de Juan Martín Lucero. El artillero que brilló en Colo Colo viene de descender con Fortaleza en Brasil y le buscan nuevos rumbos, siendo una opción concreta vestir de azul.

Lucero viene de descender con Fortaleza /(Getty Images)

“La U trabaja en forma silenciosa y avanza en encontrar un acuerdo con un delantero desde el fútbol brasileño: Juan Martín Lucero”, reveló el medio partidario, Emisora Bullanguera.

Publicidad

Publicidad

Es más, según la misma fuente, desde el entorno del jugador confirmaron que “las conversaciones están encaminadas y que hay interés del delantero argentino en venir a la U, por lo que se espera puedan llegar a buen puerto”.

Lucero anotándole a la U /Photosport

Lucero no tuvo su mejor año en Fortaleza. Jugó 35 partidos y solo pude anotar en siete ocasiones, muy lejos de la tremenda campaña del Colo Colo campeón en 2022. Ahí despachó 15 anotaciones en 26 duelos.

Publicidad