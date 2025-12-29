Es tendencia:
Copa Sudamericana

Si derrota a Palestino: lo que necesita U. de Chile para ser cabeza de serie en la Sudamericana

El Romántico Viajero podría tener un escenario más abordable en la fase de grupos de la competición internacional.

Por César Vásquez

La U vuelve a la disputa de la Copa Sudamericana.
Universidad de Chile disputará la primera fase de la Copa Sudamericana ante Palestino. Si logra avanzar, podría ser cabeza de serie y tener rivales más abordables en su grupo.

El Romántico Viajero disputará nuevamente “la otra mitad de la gloria”, torneo que ya ganó en 2011 y en el cual alcanzó la semifinal en 2025, siendo eliminados por Lanús con bastante polémica. Tienen la ilusión de hacer nuevamente un buen papel.

Lo que necesita U. de Chile en la Sudamericana

Claramente lo primero es lo primero. Para acceder a los grupos, Universidad de Chile debe derrotar a Palestino en la fase inicial. Esta llave será a partido único en el Estadio Nacional, el próximo 4 de marzo. El ganador ingresará en las zonas.

Si el León vence al Tino-Tino, puede ser cabeza de serie del torneo y poder acceder a un grupo más abordable. Claro que no depende de sí mismo para serlo y necesita de otros resultados para poder ser uno de los principales equipos de la fase de grupos.

En específico, Universidad de Chile debe esperar que Atlético Nacional, América de Cali y Olimpia queden eliminados en la ronda inicial. Enfrentan a Millonarios, Atlético Bucaramanga y Sportivo Trinidense. Si se da este escenario, los Azules serán cabeza de serie.

En caso que suceda lo anterior, la U se uniría a River Plate, Atlético Mineiro, São Paulo, Racing Club, Gremio y Santos como los “jefe de zona”, restando otro equipo por sumarse al lote. Esto aumentaría las opciones del Romántico Viajero para meterse en octavos de final.

Futbol, Universidad de Chile vs Independiente. Octavos de final, Copa Sudamericana 2025. Los jugadores de Universidad de Chile celebran el triunfo durante el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Independiente disputado en el estadio Nacional de Santiago, Chile. 13/08/2025 Jonnathan Oyarzun/Photosport Football, Universidad de Chile vs Independiente. Round of 16, 2025 Copa Sudamericana Championship. Universidad de Chile players reacts after winning during a first leg match of round of 16, of the Copa Sudamericana Championship against Independiente at the Nacional stadium in Santiago, Chile. 13/08/2025 Jonnathan Oyarzun/Photosport

Universidad de Chile espera la oficialización de Francisco “Paqui” Meneghini y la llegada de refuerzos para encarar un exigente 2026, donde la disputa de la Copa Sudamericana será uno de los eventos más importantes de la temporada.

