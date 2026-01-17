La U de Chile afina los últimos detalles para lo que será la llegada de uno de los grandes bombazos del mercado de fichajes del fútbol chileno. El Romántico Viajero trabaja para anunciar a Juan Martín Lucero como su flamante refuerzo, en lo que marcará una nueva traición a Colo Colo.

El Gato jugó y fue campeón en el Cacique, pero se fue peleado a Fortaleza en un traspaso que terminó en el TAS. Una situación que para Johnny Herrera es suficiente para abrirle las puertas del Centro Deportivo Azul al atacante.

El ídolo del elenco estudiantil sorprendió a todos al hablar de la llegada del artillero y darle el visto bueno por sus polémicas con el archirrival. De hecho, para el ex guardameta es mucho más importante eso que las ganas que tuvo de venir.

Johnny Herrera recibe a Juan Martín Lucero en la U por haberse peleado con Colo Colo

Para Johnny Herrera, pareciera que ser anticolocolino es más importante que querer jugar por la U. El ídolo azul conversó con LUN sobre la llegada de Juan Martín Lucero y sorprendió a todo el mundo al revelar el principal motivo por el que lo quiere.

Para Johnny Herrera, Juan Martín Lucero es bienvenido en la U por haberse ido en mala de Colo Colo. Foto: Photosport.

“Lucero es un buen jugador. En principio fue un poco criticado en Colo Colo, pero cualquier persona que entiende de fútbol sabía que lo de él era muy colectivo muchas veces, no solamente hacer goles“, comenzó señalando.

Publicidad

Publicidad

Para Johnny Herrera, Juan Martín Lucero tiene todo para encajar en el nuevo ataque de la U. “Yo lo veo como un excelente complemento con Eduardo Vargas u Octavio Rivero. Así que desearle lo mejor nomás“.

ver también ¡Duro golpe para Paqui Meneghini! La U sufre una sensible baja para su estreno ante Racing

Fue tras ello que el ídolo del Bulla se sinceró sobre la razón por la que le abre la puerta al Gato. “Él pasó por Colo Colo, pero yo recuerdo que él se quiso ir, entonces para mí es como que Lucero nunca quiso estar en Colo Colo, así que mejor todavía“.

Finalmente, destacó los esfuerzos económicos que está haciendo el artiller para firmar con el elenco estudiantil. “Además, habla muy bien de él que haya dejado de ganar mucha plata por rescindir el contrato en Brasil y llegar a la U“.

Publicidad

Publicidad

Johnny Herrera le da su apoyo a Juan Martín Lucero para llegar a la U por haber dejado tirado a Colo Colo. El Gato espera ser presentado en las próximas horas para así concretar su traición al Cacique y vestir los colores del Romántico Viajero.

¿Cuáles fueron los números de Juan Martín Lucero en 2025?

Juan Martín Lucero afina los últimos detalles para llegar a la U luego de disputar 51 partidos oficiales en total en la temporada 2025 con Fortaleza. En ellos anotó 11 goles y dio 1 asistencia en los 2.797 minutos que estuvo dentro del campo de juego.