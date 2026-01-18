Real Betis de Manuel Pellegrini parece asentarse y dejar atrás la irregularidad. Los sevillanos, sextos en la tabla, derrotaron por 2-0 a Villarreal, tercero en La Liga española, por la fecha 20 de la Primera División ibérica.

Tras la victoria el ingeniero chileno manifestó que “esta victoria me pone muy contento. Creo que el equipo hizo un partido muy completo, en líneas generales. Desde el primer minuto salimos a buscar el arco contrario, estuvimos muy seguros defensivamente. Tuvimos buen control del juego frente a un rival que es muy difícil”.

“Concretamos dos goles y sumamos tres puntos que, algo que ya había dicho antes, eran muy importantes para seguir en esta lucha por Europa, también para retomar el funcionamiento que teníamos como equipo. Veníamos con algunos altibajos, pero tenemos los resultados esperados”, agregó el adiestrador nacional.

Pellegrini y triunfo del Betis: “Esta victoria no es un punto de inflexión”

Pellegrini complementó. “estos son sólo tres puntos más, pero todavía quedan 54 más por jugarse. Tenemos que seguir buscando la clasificación para Europa. En ese sentido, un partido como este ante un rival como Villarreal, por supuesto, nos refuerza mucho. Encima, con más con 60.000 personas en las tribunas es algo notable”.

Betis derrotó al Villarreal: Pellegrini asegura que el equipo nunca estuvo en crisis.

Por otro lado aseguró que pese a las críticas y las malas semanas vividas en los béticos nunca sintió haber transitado por una crisis.

“No creo que esta victoria sea un punto de inflexión. Siempre dije que nunca hemos estado en crisis. Ganamos en la Copa del Rey y clasificamos, incluso, perdiendo durante unos minutos en el partido. Pero clasificamos y ganando”, expuso.

Pellegrini sentenció que “todos los equipos tienen momentos buenos y algunos peores. Este equipo ha tenido una regularidad que nos permite estar vigentes en las tres competiciones”.