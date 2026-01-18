En el inicio del que será su último año al mando de la ANFP, Pablo Milad habló de todo. El presidente del organismo le puso tarea a la selección chilena, además de revelar detalles sobre el próximo DT del equipo.

“Agradecer a Nico (Córdova) la disposición que ha tenido de asumir un buque como la selección adulta, en un momento complicado. Ningún técnico iba a venir solo por esos partidos. Todos querían contrato por el período completo”, partió diciendo.

Y sobre el gran candidato, Milad dice que Manuel Pellegrini siempre tendrá las puertas abiertas, aunque Córdova “tiene las capacidades para seguir al mando de la Selección hasta que llegue el técnico definitivo. Y eso él lo tiene claro”.

¿Llegará Pellegrini a la Roja?

Pablo Milad reveló un firme acercamiento de Manuel Pellegrini a la selección chilena durante el pasado proceso eliminatorio. Bajo el mando de Ricardo Gareca, el Ingeniero ya inició acercamientos con la ANFP y la Federación.

“Siempre ha habido comunicación con él desde la Federación, no en lo personal… Incluso, cuando vino, estuvo en Juan Pinto Durán con Gareca. Él quería ver. Nunca ha habido distancia con él“, reveló a El Deportivo.

Por eso, el actual timonel de la ANFP reconoce que no se apura para amarrar a futuro al actual DT del Betis. Para Milad, “Pellegrini es admirado por todos los chilenos y tiene la carrera más brillante de cualquier técnico en la historia de nuestro país”.

“Sería un honor que el día mañana asumiera la dirección técnica de nuestra Selección. Por el momento, no hay prisa”, cerró. Milad termina este año su mandato tras dos periodos en la ANFP.