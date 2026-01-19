Gonzalo Tapia empieza a ponerse el apodo de clasiquero en Brasil. Es que tras convertir este domingo con la camiseta de Sao Paulo en el empate ante Corinthians, el delantero chileno lleva tres goles en cuatro clásicos paulistas.

El tanto que ayer convirtió como visitante en el 1-1 frente al Timao fue el tercero en su lista de clásicos. Es la segunda vez que le anota a Corinthians, luego de también convertirles el pasado noviembre.

El otro gol en sus registros clasiqueros fue frente a Palmeiras en el último partido en que se midieron, jugado el 5 de octubre de 2025.

Estos 3 goles seguidos en clásicos Tapia los puede extender en solo cinco días más, cuando Sao Paulo visite el Allianz Parque y se mida ante el Verdao en el encuentro correspondiente al Campeonato Paulista.

Elogios para Tapia en Sao Paulo

Desde Brasil destacan el rendimiento de Gonzalo Tapia. El medio partidario al equipo, SPFC, destaca que “en partidos clásicos, ha registrado cifras impresionantes, participando en un gol cada 74 minutos. Durante su tiempo en el campo, el delantero ha realizado diez remates, cuatro de ellos a portería”.

Aunque Tapia ande bien, la otra cara de la moneda dice que siempre que el ex Universidad Católica convirtió, el São Paulo no ganó.

El gol de Gonzalo Tapia ayer ante Corinthians fue el tercero en su cuenta de clásicos paulistas pero también extendió una mala estadística: siempre que anota en este tipo de partidos, São Paulo no gana.

Es que el tanto del delantero chileno abrió el marcador ayer en condición de visita, pero al minuto 90′ Breno Bidon puso el gol del empate e hizo que ambos equipos se lleven un punto.

Antes de esto, en el clásico jugado el 20 de noviembre del año pasado, frente al mismo rival convirtió el gol del empate, pero los goles posteriories serían los de Memphis Depay y Yuri Alberto que le dieron la victoria final al Timão.

Y ya en el primer partido de esta lista en el que convirtió, jugando ante Palmeiras, había marcado el 2 a 0 que le daba la ventaja a su equipo. Pero en el segundo tiempo, el Verdão se hizo fuerte y remontaron con goles de Vitor Roque, José Manuel López y Ramón Sosa.