En principio, luego de un paso poco fortuito por River Plate, el delantero chileno Gonzalo Tapia partió a préstamo hacia el São Paulo de Brasil, en busca de recuperar confianza, sumar minutos y goles. Pues en menos de un año, logró eso y más.

Si hacía falto algo más para ratificar el buen momento del ex Universidad Católica, tras confirmarse la compra de su pase por el cuadro paulista, respondió en la cancha, y nada menos que un Clásico de esa ciudad ante Corinthians.

Por la tercera jornada del Campeonato Paulista, São Paulo visitaba al “Timão” en el Arena Itaquera y se puso en ventaja al minuto 37 mediante Gonzalo Tapia, quien conectó un cabezazo dentro del área rival, tras un centro por izquierda de Danielzinho.

Pese a las suspicacias que generó en Brasil con su llegada desde River, el atacante de 23 años respondió a la confianza que le brindó su entrenador Hernán Crespo. Tanto así que cerró la última temporada como inamovible en el 11 titular.

En los primeros tres juegos de la temporada con São Paulo, Gonzalo Tapia fue titular, y ante Corinthians inscribió su nombre en el marcador. Sin embargo, no fue suficiente porque el local terminó por igualar el lance por 1-1, con el tanto de Breno Bidon (90′).

Gracias a este resultado, el Tricolor se ubica en el noveno lugar del Campeonato Paulista con cuatro puntos y sólo no está en puestos de clasificación a cuartos de final por diferencia de goles. El “Timão”, en tanto, es séptimo con igual puntuación.

Los números del chileno en 2026

Gonzalo Tapia suma tres encuentros como titular en São Paulo, con un total de 215 minutos en el campo de juego, donde además de su primer gol en el año, suma una tarjeta amarilla.

¿Cuándo vuelve a jugar?

El equipo del ex cruzado volverá a la acción este miércoles 21 de enero, cuando reciba en el Estadio Morumbí a Portuguesa, por la cuarta jornada del Torneo Paulista, a partir de las 19:30 horas (de Chile).

