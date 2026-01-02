Universidad Católica está armando un buen plantel de cara a la temporada 2026, en la cual tendrá como gran desafío su regreso a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

Los cruzados dieron uno de los golpes del mercado de fichajes y se quedaron con el talentoso volante argentino Matías Palavecino, una de las figuras del campeón Coquimbo Unido.

Además, la UC cerró acuerdos con Bernardo Cerezo, Justo Giani y Jimmy Martínez. Ahora le cae dinero extra para ir a buscar a los últimos refuerzos para 2026.

Gonzalo Tapia ayuda a la UC y le lleva dinero extra

Universidad Católica recibe un dinero extra, debido a que Sao Paulo compró el paso de Gonzalo Tapia y le llegará un importante monto.

El cuadro paulista quedó conforme con el rendimiento del delantero en el segundo semestre, por lo que decidió comprar el 60% de los derechos económicos del delantero que pasó por River Plate, a cambio de 2.2 millones de dólares.

Gonzalo Tapia firmó hasta 2029 con el elenco brasileño y para la UC es clave, porque le llegará cerca de 500 mil dólares por la operación, un dinero caído del cielo justo en periodo de fichajes.

En Cruzados SADP esperan gestionar de buena forma el dinero que les llegará a sus arcas y los hinchas esperan que sean con buenos refuerzos para engrosar el plantel.