Universidad Católica llega con todo al 2026 tras cumplir uno de sus principales objetivos de la última campaña: Clasificar a Copa Libertadores. Ante esto, la Franja sigue analizando el plantel con el que llegará a la competencia, donde se reveló duro revés que atraviesa una de sus figuras.

Diego Valencia regresó el 2025 a la UC tras unas complejas temporadas en Italia, donde tiene contrato hasta finales del 2026. Sin embargo, según revelan, no tendría un puesto en el esquema de esta temporada.

El presente de Diego Valencia en la UC

Según revela Punto Cruzado, el futbolista no tuvo la titularidad en las últimas fechas del Campeonato Nacional, pero su intención sería quedarse en el club.

Por otra parte, el medio revela que a pesar de los rumores sobre su posible salida y que no estaría siendo considerado por el DT Daniel Garnero, él aún no ha sido informado y se presentaría a la pretemporada que comienza el próximo 6 de enero.

Sobre el futuro del jugador, se ha hablado de posibles salidas de préstamo, siendo una de ellas la llegada de Valencia a Barcelona de Ecuador como “moneda de cambio”, según reveló Cooperativa Deportes, para que Eduard Bello pueda seguir con los Cruzados.

El club que tiene en carpeta a Valencia

Por otra parte, Punto Cruzado reveló que hay interés de Audax Italiano para sumar al jugador de 25 años, pero hasta el momento no hay ninguna oferta oficial.

El conjunto itálico perdió a importantes figuras esta temporada. Por este motivo, el equipo, que jugará un partido único contra Cobresal para pasar a la siguiente fase de Copa Sudamericana, buscará reforzarse y Diego Valencia podría ser uno de los jugadores que se sume al esquema.

Diego Valencia tiene contrato vigente, pero podría salir de la Franja. /Photosport

“Audax Italiano tiene hace algunos días en carpeta a Diego Valencia para nutrir la ofensiva el año 2026”, señala el medio.

“Recordemos que el elenco itálico no solo perdió a Leonardo Valencia, sino que también a Eduardo Vargas, Lautaro Palacios y Luis Riveros, todo esto, en una temporada donde el club jugará la Copa Sudamericana”, expresó el medio.