El mensaje de Año Nuevo del Presidente Boric con un cariñoso gesto a Universidad Católica

El mandatario utilizó sus redes sociales para mandar un saludo al país, además de mostrar un gran momento de su familia, con la UC presente.

Por Cristián Fajardo C.

El Presidente Gabriel Boric siempre con la UC presente.
© DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILEEl Presidente Gabriel Boric siempre con la UC presente.

El Año Nuevo llega con muchos mensajes de esperanza y de buenos deseos para todos en el país, como una bien particular que realizó el Presidente Gabriel Boric en sus redes sociales.

Todo, porque hizo un tremendo guiño a Universidad Católica, en una bella imagen familiar, donde su pequeña hija, Violeta ya es una hincha más del cuadro cruzado.

Una postal que se hizo viral en las redes sociales donde se ve alimentando a la bebe, pero que ella lleva puesta una camiseta de la UC, lo que fue tomado como un gran gesto por los hinchas.

En ese sentido, el Presidente quiso mandar un saludo de Año Nuevo, aparte del que ya mandó de manera más oficial en la noche del miércoles, para todo el país.

Violeta y sus primeras comidas en brazos del Presidente Boric.

El gesto a la UC del Presidente Boric

El Presidente Gabriel Boric siempre utiliza sus plataformas digitales para comunicarse o dar a conocer novedades de su vida diaria, como una tierna imagen con su hija Violeta.

Esta vez mostraron las primeras comidas de la pequeña, donde se le ve luciendo una camiseta de Universidad Católica, cuadro del que también es hincha el mandatario.

“Los Boric Carrasco les deseamos que el 2026 esté lleno de curiosidad, sorpresas y cosas exquisitas, como las primeras comidas de la Violeta”, comentó.

Mira el mensaje:

