Universidad de Chile

Eduardo Vargas cambiará de dorsal en su regreso como refuerzo a U de Chile

El refuerzo estrella de los azules no podrá ocupar la histórica "17", por lo que ya tiene un nuevo número para lucir en la camiseta.

Por Cristián Fajardo C.

Eduardo Vargas se volverá a vestir de azul con la U.
Universidad de Chile se prepara para presentar dentro de las próximas horas a Eduardo Vargas, quien se transformará en el primer refuerzo de los azules para la temporada 2026 en el mercado de fichajes.

El delantero tiene un completo acuerdo con la U, donde incluso esta jornada se realizará las fotografías en el Centro Deportivo Azul e incluso será anunciado por sus redes sociales.

Un detalle que restaba saber cuando se ponga nuevamente la camiseta bullanguera tiene que ver con el dorsal, donde el histórico “17” que ha llevado en su carrera está ocupado.

Por lo mismo, aseguran que, tal como pasó con Charles Aránguiz, el delantero asumirá otro número en su polera, teniendo en cuenta que ese lo tiene Fabián Hormazábal.

Eduardo Vargas se reunirá con Marcelo Díaz en la U. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Eduardo Vargas se reunirá con Marcelo Díaz en la U. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

¿Qué número ocupara Eduardo Vargas en U de Chile?

Fue el medio Bolavip Chile quienes destacan los cambios con los que volverá Eduardo Vargas a Universidad de Chile, con un importante cambio en su nueva camiseta.

En ese sentido, dejan en claro que el nuevo dorsal de Turbomán será el “11”, recordando los tiempos en que jugaba en la selección chilena, donde es uno de los grandes goleadores.

“Turboman no utilizará el dorsal 17, que ocupa Fabián Hormazábal, por lo que usará la mítica 11, que también acostumbraba en la selección chilena”, explicaron en su información.

Con esto, se espera que Vargas comience la pretemporada con sus compañeros el día lunes 5 de enero, en el Centro Deportivo Azul, de la mano de Francisco Meneghini.

