Terrible momento viven los habitantes del Gran Concepción con los incendios que afectan a la zona. Y el fútbol chileno no ha estado ajeno a la tragedia, donde en Huachipato tomaron cartas en el asunto.

Si ya se suspendió el duelo amistoso de U de Chile ante Racing en Collao, los acereros miran de reojo su situación con miras a la Supercopa. Pero ante la incertidumbre de sus hinchas, desde el CAP avisaron su postura.

Frente a los rumores de que el elenco siderúrgico pediría suspender la semifinal ante U Católica, eso finalmente no sucederá. Lo primero y más importante, no hay integrantes del plantel afectados a nivel familiar con los incendios.

Huachipato y la postura por la Supercopa

Marcelo Muñoz, periodista de TNT Sports, habló en el programa Todo es Cancha sobre la interna de Huachipato. Con miras a la semifinal de Supercopa de este martes ante U Católica, el plantel decidió jugar su partido tras los incendios en Concepción.

Huachipato y la UC jugarán su partido /Photosport

“En Huachipato, afortunadamente nadie de la isntitución se ha visto afectado por los incendios. Por lo mismo no estaría en duda su participación para el partido del día martes”, dijo Marcelo Muñoz.

Eso sí, el comunicador puso la alerta en materia externa, ya que pese a que los equipos quieren jugar, existiría un “pero”. Según Muñoz, hay otro factor que pondría en duda el duelo de este martes a las 19:00 horas en Sausalito.

“Hay que ver si el contingente policial de la región de Valparaíso se traslada hasta el Biobío y ahí podría haber complicación para que se realice este compromiso, que sea netamente por autoridades”, cerró.