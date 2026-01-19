Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Supercopa

¿Se suspende? Revelan postura de Huachipato ante U Católica en Supercopa tras los incendios

Acereros se pronunciaron ante la opción de no jugar el partido en Viña, luego de la tragedia que azota al Biobío.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Ambos equipos están programados para este martes.
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTAmbos equipos están programados para este martes.

Terrible momento viven los habitantes del Gran Concepción con los incendios que afectan a la zona. Y el fútbol chileno no ha estado ajeno a la tragedia, donde en Huachipato tomaron cartas en el asunto.

Si ya se suspendió el duelo amistoso de U de Chile ante Racing en Collao, los acereros miran de reojo su situación con miras a la Supercopa. Pero ante la incertidumbre de sus hinchas, desde el CAP avisaron su postura.

Frente a los rumores de que el elenco siderúrgico pediría suspender la semifinal ante U Católica, eso finalmente no sucederá. Lo primero y más importante, no hay integrantes del plantel afectados a nivel familiar con los incendios.

Huachipato y la postura por la Supercopa

Marcelo Muñoz, periodista de TNT Sports, habló en el programa Todo es Cancha sobre la interna de Huachipato. Con miras a la semifinal de Supercopa de este martes ante U Católica, el plantel decidió jugar su partido tras los incendios en Concepción.

Huachipato y la UC jugarán su partido /Photosport

Huachipato y la UC jugarán su partido /Photosport

“En Huachipato, afortunadamente nadie de la isntitución se ha visto afectado por los incendios. Por lo mismo no estaría en duda su participación para el partido del día martes”, dijo Marcelo Muñoz.

Publicidad

Eso sí, el comunicador puso la alerta en materia externa, ya que pese a que los equipos quieren jugar, existiría un “pero”. Según Muñoz, hay otro factor que pondría en duda el duelo de este martes a las 19:00 horas en Sausalito.

Oficial: los árbitros que dirigirán las semifinales de la Supercopa de Chile 2026

ver también

Oficial: los árbitros que dirigirán las semifinales de la Supercopa de Chile 2026

“Hay que ver si el contingente policial de la región de Valparaíso se traslada hasta el Biobío y ahí podría haber complicación para que se realice este compromiso, que sea netamente por autoridades”, cerró.

Lee también
¡Oficial! Ya está la programación de la Supercopa 2026
Chile

¡Oficial! Ya está la programación de la Supercopa 2026

¿Se juega la Supercopa? ANFP en alerta a una semana del certamen
Universidad Católica

¿Se juega la Supercopa? ANFP en alerta a una semana del certamen

La UC hace cambio radical en pretemporada por culpa de Supercopa
Universidad Católica

La UC hace cambio radical en pretemporada por culpa de Supercopa

Hubo balazo: jugador de U de Chile es víctima de violenta encerrona
U de Chile

Hubo balazo: jugador de U de Chile es víctima de violenta encerrona

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo