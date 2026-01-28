Jhojan Valencia asume que no jugó bien por la UC en la final de la Supercopa 2026, que finalmente quedó en poder de Coquimbo Unido. Los Piratas vencieron por penales a los Cruzados en una larga tanda que tuvo al Mono Sánchez como protagonista.

“Todavía golpeados por el tema del partido, como dijiste nadie dio declaraciones porque no era el momento. Estábamos todos muy calientes, no queríamos decir cosas que no eran. Salió el profe a dar la cara por nosotros, fue un partido atípico. No nos pudimos encontrar”, admitió el mediocampista colombiano.

El cafetalero, quien llegó a la Católica desde el Austin FC de Estados Unidos, añadió que “no tuvimos la intensidad que siempre nos caracteriza. Tampoco el juego. En lo personal siento que tampoco pude aportar mucho, estuve impreciso. Pero esto apenas comienza, empieza el año no como queríamos”.

Jhojan Valencia sabe que no tuvo su mejor día en la Católica. (Andres Pina/Photosport).

“Pero estoy seguro que esto nos hará despertar y corregir todos los errores que cometimos en ese partido. Sabemos que hay muchos retos por delante”, expuso Valencia, hijo de Manuel Valencia, un zaguero central que fue campeón en Santiago Wanderers en 2001.

También destapó una conversación del plantel. “Nos reunimos con los compañeros y el cuerpo técnico en el grupo. No encontramos la intensidad para jugar la final, ahora queda corregir. Seguimos un poco tocados por el tema, qué más bonita forma que empezar un año con un torneo”, lamentó el mediocampista de 29 años.

Publicidad

Publicidad

“Esperamos que esto nos sirva para comenzar con el pie derecho”, aseguró Jhojan Valencia, que espera tener un buen debut ante Deportes La Serena en el estadio La Portada junto a Universidad Católica. Una cita pactada para el domingo 1 de febrero a contar de las 18 horas.

ver también Católica se reactiva tras Supercopa: Vuelve al mercado para cerrar millonario fichaje

Jhojan Valencia alienta a la UC tras la Supercopa: “Ser protagonistas en los cuatro torneos”

Para Jhojan Valencia, en la UC hay que sacudirse lo antes posible de ese cachetazo que significó la Supercopa 2026 frente a Coquimbo Unido. Sobre todo por la cantidad de competiciones que deben afrontar los Cruzados, que consiguieron su boleto a la fase grupal de la Copa Libertadores.

Jhojan Valencia es presionado por Sebastián Galani, figura de Coquimbo Unido. (Andres Pina/Photosport).

Publicidad

Publicidad

“Queremos ser protagonistas en los cuatro torneos, todos los certámenes son importantes. En lo personal quiero seguir creciendo para ayudar al grupo, que tiene grandes refuerzos que nos ayudarán mucho para competir este año”, expuso Valencia.

Entre las incorporaciones que destacan en los Cruzados aparecen los argentinos Justo Giani y Matías Palavecino, el uruguayo Juan Ignacio Díaz, además de un par de chilenos: Bernardo Cerezo, Jimmy Martínez. No se puede olvidar a Martín Gómez, un juvenil trasandino que llegó desde el Real Pilar del vecino país. Por lo pronto, en San Carlos de Apoquindo deben tachar a Coquimbo Unido e ir por su clásico rival: Deportes La Serena.

ver también ¿Cuál es más caro? El valor de mercado de Colo Colo, la U y la UC

Revisa el compacto de la derrota de Universidad Católica ante Coquimbo Unido

Publicidad