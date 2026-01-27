¿Cuál es más caro? El valor de mercado de Colo Colo, la U y la UC

El mercado no solo se juega en la cancha, también en los números. Y en ese escenario, Universidad de Chile aparece como el gran líder del fútbol chileno en cuanto al valor de su plantel, según la última actualización del sitio especializado transfermarkt.

Los azules encabezan el ranking con una tasación total de 19,30 millones de euros, cifra que los posiciona como el equipo con mayor inversión y valor de mercado hasta el momento. Un reflejo del ambicioso armado que ha tenido el club, buscando volver a pelear en los primeros lugares tras temporadas irregulares.

En el segundo lugar aparece Universidad Católica, que mantiene su estatus de protagonista con un plantel valorado en 15,58 millones de euros. Pese a no liderar el listado, los cruzados siguen siendo uno de los equipos más sólidos del país, combinando experiencia y proyección.

Completa el podio Colo Colo, que figura tercero con un valor total de 13,58 millones de euros. El Cacique, acostumbrado a dominar este tipo de rankings en años anteriores, hoy aparece un escalón más abajo, aunque sigue siendo uno de los planteles más competitivos del torneo.

Universidad de Chile tiene el plantel más caro hasta el momento

La presión por rendir

Estos números no solo reflejan inversión, sino que también aumentan la exigencia deportiva. Para la U, liderar el ranking implica la obligación de traducir ese valor en resultados concretos dentro de la cancha.

En Católica, la cifra reafirma su condición de equipo estable y competitivo, mientras que en Colo Colo el desafío pasa por maximizar el rendimiento de un plantel que, aunque más austero que otros años, sigue contando con nombres de peso.

Así, el ranking instala un dato clave de cara a la temporada. Los tres grandes dominan el valor de mercado, pero el fútbol chileno ya ha demostrado que el precio del plantel no siempre garantiza títulos. La pelota, como siempre, tendrá la última palabra.

Valor de los equipos

Universidad de Chile (19,3 millones de euros). Universidad Católica (15,58 millones de euros). Colo Colo (13,58 millones de euros). O’Higgins (12,20 millones de euros). Coquimbo Unido (11,65 millones de euros). Audax Italiano (9,4 millones de euros). Palestino (9,1 millones de euros). Deportes Limache (8,73 millones de euros). Everton (8,53 millones de euros). Huachipato (8,48 millones de euros). Universidad de Concepción (7,04 millones de euros). Deportes La Serena (6,33 millones de euros). Deportes Concepción (5,86 millones de euros). Unión La Calera (5,76 millones de euros). Ñublense (5,60 millones de euros). Cobresal (5,53 millones de euros).

