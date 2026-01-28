Lo que debía ser un regreso para consolidar su carrera terminó siendo un periodo mucho más corto de lo esperado. Cristián Zavala no seguirá siendo jugador de Colo Colo en medio de toda la polémica con la que dio la vuelta al mundo.

El extremo, que volvió después de ser campeón con Coquimbo Unido y que tendría más oportunidades ante las bajas que hay en el Eterno Campeón, finalmente se va otra vez a buscar otros desafíos. Unos que ya tienen definidos, pero que restan detalles para que se haga oficial.

Este miércoles en la reunión de directorio de Blanco y Negro se analizó su caso, lo que llevó a los altos mandos del Cacique a tomar la decisión. Tras ello fue Aníbal Mosa quien reveló los detalles y confirmó dónde jugará la Bala en 2026.

Colo Colo decide sacar a Cristián Zavala del plantel

En Colo Colo no se harán problemas y permitirán que Cristián Zavala deje atrás el viral con el que dio la vuelta al mundo. El error que cometió ante Peñarol, con un terrible penal Panenka, le cuesta caro al extremo para lo que será su 2026.

Cristián Zavala se va de Colo Colo y vuelve a Coquimbo Unido. Foto: Photosport.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, confirmó su adiós para volver a un viejo conocido esta temporada. “Estuvimos analizando, tiene un tema con su rodilla. Hemos recibido la propuesta ayer de la gente de Coquimbo Unido para que nosotros podamos prestarlo nuevamente y hoy se presentó esa alternativa al directorio, la que se aprobó“.

Publicidad

Publicidad

Aunque más allá de la decisión, resta que se afinen los detalles sobre los montos que tendrá que asumir cada club. “Vamos a esperar la respuesta de Coquimbo porque esto conlleva una negociación por temas salariales“.

Lo más llamativo es que, pese a no ser considerado el último tiempo y terminar su contrato en diciembre, se le renovará una vez más. “Se extendería el contrato y hay un valor que tendría que asumir Coquimbo y otro Colo Colo“, enfatizó el mandamás albo.

ver también Fernando De Paul revela quién le quita la jineta de capitán de Colo Colo a Arturo Vidal

¿Fue el penal la razón por la que Cristián Zavala se va? Por ahora, Aníbal Mosa juega al misterio. “Ese tema del penal son cosas que pasan. A lo mejor no fue bien visto, obviamente, pero tiene que ver con una condición de comodidad donde pueda desenvolverse de la mejor manera“.

Publicidad

Publicidad

De esta forma, la Bala da vuelta la página de lo que fue una pretemporada muy amarga a nivel personal y se enfoca en lo que viene. Con los Piratas podrá jugar Copa Libertadores y seguir siendo parte de un plantel en el que brilló hace unos meses, pero con la espina de seguir sin poder rendir en el club de sus amores.

Cristián Zavala deja Colo Colo para irse a Coquimbo Unido una vez más. El extremo se olvida del Cacique y del viral con el que dio la vuelta al mundo para poner la mira en su recuperación antes de volver oficialmente a las canchas.

¿Cuáles fueron los números de Cristián Zavala en Colo Colo?

Cristián Zavala deja nuevamente Colo Colo, donde ha logrado disputar un total de 74 partidos oficiales hasta ahora. En ellos ha aportado con 5 goles y 10 asistencias en los 3.220 minutos que estuvo dentro de la cancha.

Publicidad

Publicidad