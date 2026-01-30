Una desconocida y emotiva historia fue la que remeció los medios de Sudamérica y también de España. Se trata de Augusto Batalla, un conocido arquero argentino que en Chile defendió el arco de Unión La Calera y O’Higgins.

El portero argentino es recordado por su gran campaña en los celestes, además de integrar el plantel que mandó a Colo Colo a jugar la Promoción por no descender, el 2021. Hoy brilla en el Rayo Vallecano siendo titular en La Liga.

Eso sí, sus inicios fueron complejos, donde el meta luchó contra la depresión. En diálogo con el medio El Chiringuito, Batalla cuenta que “tuve que reconvertirme, porque uno cuando es joven y no sabe administrar sus propias emociones, acciona y reacciona de mala manera”.

Batalla y sus impactantes dichos sobre la depresión

Augusto Batalla repasa desde el éxito en la liga española lo que fueron sus inicios en Argentina. Iniciado en River Plate, el ex O’Higgins la remó de atrás y sufrió largos años en materia de salud mental.

Batalla en su paso por O’Higgins /Photosport

“Al principio yo me aislé un poco, no quería estar con nadie, no quería escuchar a nadie y eso te genera todavía más encierro. En mi persona estaba totalmente deprimido, no tenía ganas de salir… Empezás a hacerte un caparazón”, confesó.

Fue ahí que el portero argentino dio la frase más impactante y que dio la vuelta al mundo. Con total sinceridad confesó consumo de alcohol para combatir la depresión, además de la medicación.

Batalla en Rayo Vallecano.

“Empezás a recurrir a tomar alguna pastilla relajante para dormir, tuve una época donde por ahí tenía veinte años y me tenía que tomar dos vasos de vino para irme a dormir. No es normal que un chico de veinte años pase por esas cosas”, cerró.

