Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Internacional

“Tomaba dos vasos de vino para dormir”: mandó a Colo Colo a la Promoción, brilla en España y habla de su depresión

Un recordado argentino que la rompió en el balompié nacional confiesa su dura historia en materia de salud mental.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Uno de los triunfos del jugador ante los albos.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTUno de los triunfos del jugador ante los albos.

Una desconocida y emotiva historia fue la que remeció los medios de Sudamérica y también de España. Se trata de Augusto Batalla, un conocido arquero argentino que en Chile defendió el arco de Unión La Calera y O’Higgins.

El portero argentino es recordado por su gran campaña en los celestes, además de integrar el plantel que mandó a Colo Colo a jugar la Promoción por no descender, el 2021. Hoy brilla en el Rayo Vallecano siendo titular en La Liga.

Eso sí, sus inicios fueron complejos, donde el meta luchó contra la depresión. En diálogo con el medio El Chiringuito, Batalla cuenta que “tuve que reconvertirme, porque uno cuando es joven y no sabe administrar sus propias emociones, acciona y reacciona de mala manera”.

Batalla y sus impactantes dichos sobre la depresión

Augusto Batalla repasa desde el éxito en la liga española lo que fueron sus inicios en Argentina. Iniciado en River Plate, el ex O’Higgins la remó de atrás y sufrió largos años en materia de salud mental.

Batalla en su paso por O’Higgins /Photosport

Batalla en su paso por O’Higgins /Photosport

“Al principio yo me aislé un poco, no quería estar con nadie, no quería escuchar a nadie y eso te genera todavía más encierro. En mi persona estaba totalmente deprimido, no tenía ganas de salir… Empezás a hacerte un caparazón”, confesó.

Publicidad

Fue ahí que el portero argentino dio la frase más impactante y que dio la vuelta al mundo. Con total sinceridad confesó consumo de alcohol para combatir la depresión, además de la medicación.

Batalla en Rayo Vallecano.

Batalla en Rayo Vallecano.

“Empezás a recurrir a tomar alguna pastilla relajante para dormir, tuve una época donde por ahí tenía veinte años y me tenía que tomar dos vasos de vino para irme a dormir. No es normal que un chico de veinte años pase por esas cosas”, cerró.

Publicidad
Lee también
Elche vs. Barcelona: Horario y dónde ver a Cepeda en LaLiga
Internacional

Elche vs. Barcelona: Horario y dónde ver a Cepeda en LaLiga

Uno menos: Colo Colo concreta una nueva salida
Colo Colo

Uno menos: Colo Colo concreta una nueva salida

"Ambos capitanes tienen...": Everton le avisa a Colo Colo por Madrid
Colo Colo

"Ambos capitanes tienen...": Everton le avisa a Colo Colo por Madrid

Recién descendió y se 'beneficia' de nueva regla para avanzar en la U
U de Chile

Recién descendió y se 'beneficia' de nueva regla para avanzar en la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo