Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

“No conozco a ninguno de esos cabros”: Johnny Herrera usa foto de Colo Colo para lanzar ácida crítica

El ídolo de la U le dio con todo a Blanco y Negro por las salidas de Esteban Pavez y Cristián Zavala. Puso de ejemplo a los azules en sus dichos.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Dura crítica al plantel albo.
© TNT Sports / Photosport.Dura crítica al plantel albo.

Con las partidas de Esteban Pavez y Cristián Zavala, Colo Colo se quedó sin dos experimentados jugadores a dos días del inicio de la Liga de Primera. Pese a las críticas a ambos futbolistas, el plantel se remeció en cuanto a grandes nombres.

Fue ahí que Johnny Herrera tomó la palabra y en el programa Todos Somos Técnicos, de TNT Sports, le dio duro al Cacique. Identificado con la U, el ex portero enumeró objetivamente los porrazos de los albos en este mercado.

“¿Qué referente queda de Colo Colo? ¿Quién lo va a defender en los clásicos importantes? Cuando pasen problemas en el club, ¿quién se para en la cancha por el club?, criticó.

Johnny Herrera repasa los nombres que quedan en Colo Colo

Mientras participaba del debate en el programa Todos Somos Técnicos, Johnny Herrera utilizó una foto en el set sobre los jugadores de Colo Colo. Ahí le dio con todo a Blanco y Negro por las recientes salidas en el plantel.

“Mira la foto que está atrás, sacas a Pavez y Zavala y no conozco a ninguno de los cabros que están ahí”, disparó. Tras eso, apeló al plantel que tiene U de Chile y volvió a la carga.

Publicidad

Bajo la imagen de jugadores del Cacique en el último partido ante Peñarol, el Samurái le preguntó a sus compañeros de TNT Sports, “a grandes rasgos, ¿quién saca la cara por Colo Colo?

La foto con que Herrera lapidó a los albos /Photosport

La foto con que Herrera lapidó a los albos /Photosport

“Cuando se enfrenten contra Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Eduardo Vargas…”, cerró, dejando en claro que bajo su opinión el equipo albo se quedó sin referentes. Es más, fue lapidario al decir que llamarlos “equipo chico” por sus fichajes.

Publicidad
Lee también
El fuerte mensaje de Meneghini a la barra de U. de Chile: "Necesitamos..."
U de Chile

El fuerte mensaje de Meneghini a la barra de U. de Chile: "Necesitamos..."

Fin de la espera: Inicia la Copa Chile 2026 y estos son los partidos de la fecha 1
Chile

Fin de la espera: Inicia la Copa Chile 2026 y estos son los partidos de la fecha 1

La decisión clave que toma Meneghini para el debut de la U
U de Chile

La decisión clave que toma Meneghini para el debut de la U

¿Con o sin público?: El revés que sufre el partido Limache vs Colo Colo
Colo Colo

¿Con o sin público?: El revés que sufre el partido Limache vs Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo