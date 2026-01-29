Con las partidas de Esteban Pavez y Cristián Zavala, Colo Colo se quedó sin dos experimentados jugadores a dos días del inicio de la Liga de Primera. Pese a las críticas a ambos futbolistas, el plantel se remeció en cuanto a grandes nombres.

Fue ahí que Johnny Herrera tomó la palabra y en el programa Todos Somos Técnicos, de TNT Sports, le dio duro al Cacique. Identificado con la U, el ex portero enumeró objetivamente los porrazos de los albos en este mercado.

“¿Qué referente queda de Colo Colo? ¿Quién lo va a defender en los clásicos importantes? Cuando pasen problemas en el club, ¿quién se para en la cancha por el club?, criticó.

Johnny Herrera repasa los nombres que quedan en Colo Colo

Mientras participaba del debate en el programa Todos Somos Técnicos, Johnny Herrera utilizó una foto en el set sobre los jugadores de Colo Colo. Ahí le dio con todo a Blanco y Negro por las recientes salidas en el plantel.

“Mira la foto que está atrás, sacas a Pavez y Zavala y no conozco a ninguno de los cabros que están ahí”, disparó. Tras eso, apeló al plantel que tiene U de Chile y volvió a la carga.

Bajo la imagen de jugadores del Cacique en el último partido ante Peñarol, el Samurái le preguntó a sus compañeros de TNT Sports, “a grandes rasgos, ¿quién saca la cara por Colo Colo?

La foto con que Herrera lapidó a los albos /Photosport

“Cuando se enfrenten contra Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Eduardo Vargas…”, cerró, dejando en claro que bajo su opinión el equipo albo se quedó sin referentes. Es más, fue lapidario al decir que llamarlos “equipo chico” por sus fichajes.

