Pronósticos Cobresal vs Huachipato: duro desafío para Mineros y Acereros en la primera fecha

Cobresal será local ante Huachipato en la fecha 1 del Campeonato Nacional 2026, en un encuentro que no tiene un favorito claro. El campeón de la Copa Chile terminó en la mitad de la tabla de posiciones, pero su coronación ante Limache le permitió acceder a la Copa Libertadores de esta temporada. El elenco minero, por su parte, tuvo una buena campaña finalizando en la séptima posición y tendrá que medirse con Audax Italiano por un lugar en la Copa Sudamericana.

Antes del inicio del encuentro, programado para este sábado a las 18:00 horas, nuestro especialista te brinda tres pronósticos destacados para que consideres antes de apostar.

Pronósticos para apostar en Cobresal vs Huachipato

Ambos equipos anotarán: Si + Menos de 5.5 1.80 Anotará en cualquier momento: Lionel Altamirano 2.62 Sin gol antes del minuto 27:00 1.83

Los dos equipos tendrán motivos para festejar

En ocho de los anteriores 12 encuentros de Cobresal como local, ambos equipos anotaron pero el marcador no alcanzó los seis tantos.

En seis de los 10 partidos previos de Huachipato de visitante, también marcaron los dos bandos y se contabilizaron menos de seis gritos.

Lionel Altamirano, goleador y carta clave para el estreno

Lionel Altamirano fue uno de los máximos goleadores del 2025: anotó 12 tantos en la liga y terminó como el principal artillero de la Copa Chile con siete goles, guiando a su equipo al título.

El delantero acerero convirtió los dos goles en la derrota por 4-2 ante Universidad Católica en la semifinal de la Supercopa de Chile, por lo que llega con confianza al estreno en la Liga de Primera.

Sin gol tempranero en la primera fecha

En siete de los últimos 11 partidos de los Mineros en el Campeonato Nacional no se registraron goles en los primeros 27 minutos.

La misma tendencia se dio en los Acereros: en cuatro de sus últimos seis encuentros de liga tampoco hubo anotaciones en ese lapso inicial.

