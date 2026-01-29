El campeonato nacional comenzará este fin de semana y Johnny Herrera le puso picante de inmediato, pues con la escoba que hay en Colo Colo se atrevió a señalar que comienza como uno de los candidatos a bajar a Primera B.

Mientras el panel de Todos Somos Técnicos debatía que el Cacique tenía más problemas que libro de matemática, el ex arquero de U. de Chile lanzó la bomba.

“¿Podría pelear el descenso Colo Colo con todo lo que está pasando?“, dijo en primera instancia, aunque no fue tomado en cuenta por sus compañeros que hablaban de otras cosas.

Por lo mismo es que volvió a la carga con la misma consulta. “Oye, ¿podría pelear el descenso Colo Colo con todo esto que está pasando?”.

Johnny Herrera planteó la duda: ¿es Colo Colo candidato al descenso este año?

No ven a Colo Colo como candidato al descenso

El Rambo Ramírez, ex arquero de Colo Colo, fue el primero en responder. “Ojalá que no. Yo creo que no, en el fútbol nunca se sabe, pero creo que no. Aunque la ponen difícil”, dijo.

Gonzalo Fouillioux manifestó que Johnny Herrera se había ido al chancho con la pregunta. “Puede hasta ser campeón, digamos”, manifestó.

El Tobi Vega también le bajó un cambio. “Uno duda si puede pelear el campeonato, eso podría ser. Porque no tienes jugadores de nivel”, indicó ante de cuestionar también al DT. “¿Llegará Ortiz al clásico en la quinta fecha?”.

Finalmente, Johnny Herrera le dio la bajada al tema, de por qué Colo Colo está sufriendo tanto en este inicio de temporada.

“Se dijo esto el año pasado, la burbuja del año pasado les explotó en la cara, la planilla era el doble de la U. No tiene plata para traer jugadores caros, por qué entonces está la esperanza. Llegó Pastrán, que creo que peleó el descenso con Everton”, sentenció el ex meta.