Una de las preguntas frecuentes que se hacen muchos hinchas, sobre todo en Chile, es si el delantero Lucas Cepeda podrá hacer su debut oficial con la camiseta de Elche, que sería nada menos que ante el poderoso Barcelona.

Si bien desde el martes ya se incorporó a la disciplina del conjunto español, restaba un trámite necesario para todo futbolista que llega a La Liga, y es que su nombre aparezca oficialmente en el registro del sitio web de la competencia.

Aquello se ratificó en la presente jornada. Si uno ingresa a la página del campeonato hispano, se puede apreciar que el nombre de Lucas Cepeda aparece inscrito oficialmente en Elche, por lo que ya puede jugar desde este fin de semana.

La inscripción de Lucas Cepeda con Elche en el registro de La Liga (Captura)

¿Qué falta para que Lucas Cepeda debute en Elche?

Con el trámite burocrático listo, ahora todo quedará en manos del técnico Eder Sarabia quien primero debe definir en la próxima hora si el porteño estará en la lista de citados para el encuentro como locales ante el actual líder de la competición.

Con eso listo, lo que vendrá es saber si Lucas Cepeda comenzará el duelo con Barcelona en el banco de suplentes, cosa que no debiera sorprender, o si le darán la confianza y la camiseta como titular en Elche para sumar sus primeros minutos en Europa.

“Está muy bien en lo físico, la adaptación. Y muy bien en la frescura, en lo que podemos pedirle para este primer partido, del acierto. Creo que ha llegado muy muy bien“, adelantó el entrenador franjiverde sobre la opción de incluir al chileno.

¿Cuándo se juega el partido?

Por la jornada 22 de La Liga, Elche recibirá al Barcelona en el Estadio Manuel Martínez Valero de esta ciudad española, en duelo a disputarse este sábado 31 de enero desde las 17:00 horas (de Chile).

