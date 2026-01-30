Pronósticos Universidad de Concepción vs Coquimbo Unido: ¿se cumplirá la ley del ex con Cecilio Waterman en el Duelo de Campeones?

RedGol te trae los pronósticos deportivos destacados para apostar en Universidad de Concepción vs Coquimbo Unido, por el Campeonato Nacional.

Universidad de Concepción hará su debut en la máxima categoría del fútbol chileno enfrentando a Coquimbo Unido, en el denominado Duelo de Campeones, habitual en la primera jornada entre el último campeón del Campeonato Nacional y el vencedor de la Primera B.

El encuentro fue reprogramado debido a los graves incendios en la Región del Biobío y se disputará este sábado, a las 15:30 horas, en el Estadio Huachipato. El Pirata llega con confianza para defender la corona, ya que también se quedó con la Supercopa de Chile tras imponerse por penales a Universidad Católica. En la vereda opuesta, la delantera de la U de Conce contará con la presencia del exgoleador aurinegro Cecilio Waterman.

En la previa del partido, nuestro especialista te brinda tres pronósticos destacados para que consideres antes de apostar.

Pronósticos para apostar en Universidad de Concepción vs Coquimbo Unido

Rango de goles: 2-3 2.00 otal de goles de Coquimbo Unido en la primera mitad: Menos de 0.5 1.83 Anotará en cualquier momento: Cecilio Waterman 2.87

La tendencia con la que cerraron el año los campeones

En cuatro de los últimos cinco partidos de Universidad de Concepción, correspondientes a la Primera B, hubo entre dos y tres goles.

También se registraron dos o tres tantos en cuatro de las cinco presentaciones más recientes de Coquimbo Unido en el Campeonato Nacional.

Rango de goles: 2-3 – 2.00 en bet365

Bajo promedio goleador del Pirata en la primera parte

La racha del Pirata para obtener su primera estrella alcanzó registros históricos, que se remontan a la decada del 60′. Sin embargo, el elenco aurinegro tardó en aparecer en el marcador: en siete de sus últimos 11 compromisos, no anotó en el primer tiempo.

Total de goles de Coquimbo Unido en la primera mitad: Menos de 0.5 – 1.83 en bet365

Cecilio Waterman y la ley del ex

Cecilio Waterman hará su debut oficial con Universidad de Concepción enfrentando a su antiguo club, Coquimbo Unido. El delantero panameño fue clave en la consagración pirata, marcando 10 tantos en 27 compromisos.

El artillero de 34 años ya festejó para la U de Conce: marcó en la victoria 2-1 sobre Montevideo Wanderers, juego correspondiente a la Serie Río de la Plata.

Anotará en cualquier momento: Cecilio Waterman – 2.87 en bet365

Cuotas en Universidad de Concepción vs Coquimbo Unido

Historial de Universidad de Concepción vs Coquimbo Unido: últimos partidos