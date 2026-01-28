Es tendencia:
Liga de Primera

Atención: Reprograman y cambian de estadio un segundo partido de la fecha 1 de la Liga de Primera 2026

Debido a la emergencia que está viviendo la Región del Biobío un segundo compromiso tuvo que ser reprogramado en el inicio del torneo.

Por Patricio Echagüe

La U de Conce cambiará de localía en su debut en la Liga de Primera 2026.
La U de Conce cambiará de localía en su debut en la Liga de Primera 2026.

A un par de días del inicio de la Liga de Primera 2026 del fútbol chileno la ANFP sigue viéndose obligada a modificar su programación original. Lamentablemente los graves incendios que azotaron a la Región del Biobío obligan cambiar esta fecha 1, con ahora un segundo partido viéndose involucrado.

Esto lo decimos porque además del partido entre Deportes Concepción y O’Higgins el encuentro entre Deportes Concepción y Coquimbo Unido, el llamado “Duelo de Campeones”, también sufrió un cambio de programación y sede.

El partido originalmente se iba a jugar este sábado 31 de enero a las 20:30 horas en el Ester Roa, pero toda la emergencia que está atravesando la zona por los incendios obligaron a modificar todo.

Reprograman segundo partido en la fecha 1 del torneo

De acuerdo a información entregada por Cooperativa Deportes, el duelo entre el campanil y los piratas se jugará finalmente ese mismo 31 de enero, pero esta vez a las 15:30 horas en el CAP de Talcahuano.

Universidad de Concepción mantendrá la localía en su debut en la Liga de Primera, pero ahora tendrá que jugar en el CAP. | Foto: Photosport.

Universidad de Concepción mantendrá la localía en su debut en la Liga de Primera, pero ahora tendrá que jugar en el CAP. | Foto: Photosport.

Cabe recodar que el partido entre Deportes Concepción y O’Higgins finalmente se corrió para el lunes 2 de febrero, jugándose desde las 20:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Fixture fecha 1 de la Liga de Primera 2026

Viernes 30 de enero

  • 20:00 horas – Universidad de Chile vs. Audax Italiano, Estadio Nacional.

Sábado 31 de enero

  • 12:00 horas – Deportes Limache vs. Colo Colo, Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.
  • 15:30 horas – Universidad de Concepción vs. Coquimbo Unido, Estadio CAP.
  • 18:00 horas – Cobresal vs. Huachipato, Estadio El Cobre.

Domingo 1 de febrero

  • 18:00 horas – Deportes La Serena vs. Universidad Católica, Estadio La Portada.
  • 20:30 horas – Palestino vs. Ñublense, Estadio Municipal de La Cisterna.
Lunes 2 de febrero

  • 18:00 horas – Everton vs. Unión La Calera, Estadio Sausalito.
  • *20:30 horas – O’Higgins vs Deportes Concepción, Estadio El Teniente de Rancagua.
