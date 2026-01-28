A un par de días del inicio de la Liga de Primera 2026 del fútbol chileno la ANFP sigue viéndose obligada a modificar su programación original. Lamentablemente los graves incendios que azotaron a la Región del Biobío obligan cambiar esta fecha 1, con ahora un segundo partido viéndose involucrado.
Esto lo decimos porque además del partido entre Deportes Concepción y O’Higgins el encuentro entre Deportes Concepción y Coquimbo Unido, el llamado “Duelo de Campeones”, también sufrió un cambio de programación y sede.
El partido originalmente se iba a jugar este sábado 31 de enero a las 20:30 horas en el Ester Roa, pero toda la emergencia que está atravesando la zona por los incendios obligaron a modificar todo.
ver también
U de Conce: Waterman no se achica y ya desafía a Harry Kane y Luka Modric para el Mundial
Reprograman segundo partido en la fecha 1 del torneo
De acuerdo a información entregada por Cooperativa Deportes, el duelo entre el campanil y los piratas se jugará finalmente ese mismo 31 de enero, pero esta vez a las 15:30 horas en el CAP de Talcahuano.
Universidad de Concepción mantendrá la localía en su debut en la Liga de Primera, pero ahora tendrá que jugar en el CAP. | Foto: Photosport.
Cabe recodar que el partido entre Deportes Concepción y O’Higgins finalmente se corrió para el lunes 2 de febrero, jugándose desde las 20:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.
ver también
Mono Sánchez y los guantes que se sacó ante la UC: “Los mando a hacer y vendo por Instagram”
Fixture fecha 1 de la Liga de Primera 2026
Viernes 30 de enero
- 20:00 horas – Universidad de Chile vs. Audax Italiano, Estadio Nacional.
Sábado 31 de enero
- 12:00 horas – Deportes Limache vs. Colo Colo, Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.
- 15:30 horas – Universidad de Concepción vs. Coquimbo Unido, Estadio CAP.
- 18:00 horas – Cobresal vs. Huachipato, Estadio El Cobre.
Domingo 1 de febrero
- 18:00 horas – Deportes La Serena vs. Universidad Católica, Estadio La Portada.
- 20:30 horas – Palestino vs. Ñublense, Estadio Municipal de La Cisterna.
Lunes 2 de febrero
- 18:00 horas – Everton vs. Unión La Calera, Estadio Sausalito.
- *20:30 horas – O’Higgins vs Deportes Concepción, Estadio El Teniente de Rancagua.