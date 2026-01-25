El hermoso gesto de Arturo Vidal con un niño que perdió todo en los incendios

Nadie ha quedado indiferente a la tragedia de los incendios forestales que afectaron a las regiones del Biobío y Ñuble, y que dejaron un saldo de 20 personas fallecidas y más de 2.000 viviendas destruidas.

El mundo del fútbol ha entregado su apoyo a las familias de las víctimas y a los damnificados de los incendios. El Estadio Monumental y el Estadio Sausalito, donde se disputa la Supercopa, han sido centros de acopio para ir en ayuda de las personas afectadas.

Por su lado, Arturo Vidal quiso hacer una donación directa a un niño cuya historia conmovió a usuarios de redes sociales. Se trata de Agustín, un pequeño de Lirquén que contó que perdió todo en los incendios, incluidas sus queridas camisetas de Colo Colo.

“Soy fanático del Colo y de Arturo Vidal. Se me quemaron todas las cosas del Colo y espero que alguien me regale una camiseta“, dijo el pequeño en un video en redes sociales. El King no demoró en responder. “Ya van en camino“, dijo.

Arturo Vidal se luce con niño que perdió todo en los incendios

Al conocer su historia, Arturo Vidal, a través de su primo Yito, envió camisetas de Colo Colo estampadas y firmadas para Agustín y su hermana, Antonela.

“Gracias a todos los que hicieron posible el sueño de Agustín y Antonela de recuperar algunas de sus cosas que más querían. Se logró gracias al apoyo de todos ustedes. Yito Alvidal desde Santiago cumpliendo una linda labor de ayuda su otra misión traer la camiseta que mandó Arturo“, destacaron desde la familia.

