Los incendios forestales que han azotado a las regiones del Biobío y Ñuble han impactado al país, donde la catástrofe ha dejado una cifra de más de 20 fallecidos y cientos de personas han perdido sus hogares. Ante tras terrible momento, Rodrigo Odriozola, jugador de Huachipato, entregó un crudo relato.

En conversación con AS, el portero argentino se refirió a los complejos momentos que se viven en el sur de Chile. “Ha sido realmente duro. Ver a la gente que pasa por este tipo de realidad entristece”, comentó.

“Uno lo ve de cerca, el humo, el fuego, las imágenes en TV… La gente vive un infierno con los incendios en la región, uno ve el humo, pero no se imagina todo lo que pasaron”, añadió.

Sobre los complejos momentos que se viven producto de los incendios, el portero señaló: “Lo que se vivió en la región, en las ciudades y pueblos, genera tristeza. Si uno empatiza un poco y se pone en el lugar de las personas que pasaron por esa situación, no te imaginas lo que vivieron”.

“Esperemos que pueda terminar pronto, que no hayan más afectados. Concientizar también a la gente con el cuidado y manejo del fuego, sobre todo en esta época del año que el sol pega fuerte. Además, hay mucha vegetación en la zona. Si no somos cuidadosos, a veces sin querer y otras queriendo, podemos desencadenar una situación que se pueda llevar vidas”.

Asimismo, comenta que está muy conmovido por la situación. “Es duro, uno cuando las cosas no le tocan de cerca no se pone en la piel de las personas afectadas. La gente está pasando por días muy duros”.

“No me ha tocado ir a ver la situación, porque hubiera sido para entorpecer el trabajo de las personas calificadas para eso, pero seguramente me arrimo a ver si podemos colaborar en algo y podemos percibir más a flor de piel lo que vivieron las personas. Uno ve imágenes y da muchísima tristeza”, explicó al medio.