La temporada 2026 del fútbol chileno ya empezó de manera oficial y fue con el triunfo de Universidad Católica sobre Huachipato, en la primera semifinal de la Supercopa.

Los cruzados lograron una victoria que los deja en la final del torneo, luego de vencer por 4-2 en el estadio Sausalito de Viña del Mar, en un encuentro que se definió en los últimos minutos.

Una vez más la gran figura de la UC fue su delantero y capitán, ya que Fernando Zampedri marcó un doblete y dejó en claro que sigue vigente de cara a la campaña que ya está en curso.

Mario Lepe defiende a Fernando Zampedri y ningunea a Rafael Olarra

El Toro una vez más fue figura y dejó en silencio a quienes decían que Universidad Católica debería haber buscado a un delantero para que lo reemplace.

El histórico de la Franja Mario Lepe conversó con RedGol y analizó el nivel del goleador, de hecho, le habló de frente al comentarista y ex jugador de Universidad de Chile y la propia UC, Rafael Olarra, quien pidió un sustituto para el ariete.

Fernando Zampedri empezó el 2026 con todo. Foto: Andres Pina/Photosport

“Yo creo que le ha tapado la boca al Rafa Olarra y a mucha gente que cree que se tendría que haber retirado del fútbol. Es uno de los jugadores que más se ha cuidado en su carrera. Pasó a la historia del club”, dijo el ex volante.

“Fernando es un jugador que ha hecho mucho por Católica, es el goleador histórico y creo que le va a seguir entregando alegrías al club”, cerró Lepe.

Universidad Católica espera rival para la final, el cual saldrá del partido que jugará Coquimbo Unido ante Deportes Limache, este miércoles desde las 19:00 horas en Sausalito.

