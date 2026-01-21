Universidad Católica se impuso en el primer partido de la nueva Supercopa 2026, luego de un choque en que venció en los últimos segundos por 4-2 ante Huachipato, en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

Con la figura de Fernando Zampedri, que marcó en dos oportunidades, los cruzados se apuntan para luchar por el primer título de la temporada, donde esperan rival entre Coquimbo Unido y Deportes Limache.

Por lo mismo, hay mucha ilusión en poder levantar un título recién empezando el año entre la parcialidad de la UC, donde es Gary Medel el más entusiasmado.

El gran referente del cuadro de San Carlos de Apoquindo lidera los deseos de poder dar una vuelta olímpica el domingo en Viña, por lo que aseguran será un gran golpe para la temporada.

U Católica celebró con sus hinchas en la Supercopa. Foto: Andrés Pina/Photosport

La UC espera rival para la gran final de la Supercopa

Fue tras el encuentro que Gary Medel sacó la voz con el triunfo de Universidad Católica, para asegurar que han comenzado de gran manera el trabajo en la Supercopa.

“Hicimos un partido bien positivo, en todo momento merecimos ir ganando. Hicimos una presión bien alta, recuperamos muchas pelotas en campo contrario, el análisis siempre será de la mejor manera, falta mejorar en detalles”, explicó Medel.

En ese sentido, lidera el sentir el camarín de la UC, quienes saben que pueden dar el primer título a su hinchada: “Lo veo bien, el equipo está ilusionado y esperamos ganar el domingo”.

Revisa sus declaraciones:

