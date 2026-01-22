Gary Medel es uno de los mejores jugadores que ha surgido en el fútbol chileno y en Universidad Católica, pero ha sido víctima de una maldición muy compleja. Esta puede acabar en la Supercopa.

Los Cruzados se metieron en la definición por el título luego de vencer a Huachipato por 4-2. Pese a estar en desventaja, los dirigidos por Daniel Garnelo lograron remontar el marcador y quedarse con el pasaje a la final, donde se medirán ante Coquimbo Unido.

La maldición de Gary Medel

La carrera de Gary Medel ha sido muy buena. Tras debutar en Universidad Católica en 2006, rápidamente se convirtió en figura. Gracias a sus grandes condiciones jugó en clubes como Boca Juniors, Sevilla, Cardiff City, Inter de Milán, Besiktas, Bologna y Vasco da Gama.

Estuvo en grandes equipos, fue titular, fue capitán, fue figura, pero nunca fue campeón. Sí, un hecho muy curioso, pero Medel jamás ha dado una vuelta olímpica a nivel de clubes. En Boca le tocó una época mala, luego de irse de Sevilla estos ganaron la Europa League. En Inter tampoco estuvo en las buenas y en Besiktas tampoco pudo ganar algo. Ni en Vasco logró algún estadual.

Una situación que contrasta con lo que Gary Medel vivía en la selección chilena, donde ganó la Copa América de 2015 y 2016. Incluso, pudo sumarle la Copa Confederaciones de 2017, pero La Roja perdió la final ante Alemania.

Ahora con Universidad Católica, el club de sus amores, Medel tendrá la oportunidad de ir por el primer título de su linda carrera a nivel de clubes. Con los Cruzados registra un segundo lugar en el Apertura 2007, en un dramático cierre de torneo ante Colo Colo.

Gary Medel tiene dos títulos con Chile, pero ninguno a nivel de clubes. Imagen: Photosport

La UC se enfrentará a Coquimbo Unido este domingo 25 de enero a las 19:00 horas, en el Estadio Sausalito. Viña del Mar puede ser testigo de un nuevo título de los Cruzados, así como también de la primera vuelta olímpica de Gary Medel.