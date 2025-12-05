Es tendencia:
U. Católica

U. Católica confirma renovación de tres jugadores y avisa que va por más

U. Católica aseguró la estadía de tres referentes del plantel: Fernando Zampedri, Gary Medel y Branco Ampuero.

Por Javiera García L.

U. Católica informó tres renovaciones para 2026
U. Católica informó tres renovaciones para 2026

Llegó la noticia que todos los hinchas de U. Católica esperaban. Este viernes, el club confirmó las renovaciones de Fernando Zampedri, Gary Medel y Branco Ampuero, así que los tres capitanes continuarán su camino con la Franja.

“Muy contento de poder contar con Fernando, Gary y Branco para la temporada que viene. Estamos trabajando con otros muchachos que seguramente la semana que viene, habrá novedades. Pero en este caso queríamos reflejar en los tres capitanes del plantel este momento”, señaló Tati Buljubasich.

Por su lado, Zampedri declaró que “es fácil negociar con este directorio, así que estoy agradecido. Felicitar al club por hacer el esfuerzo por Gary y Branco, por muchos de mis compañeros que están en la misma que nosotros.

Medel sumó que “estoy feliz de estar en mi casa, es un privilegio enorme. Soy un jugador de casa y me han dado valores muy importantes en lo que hice en mi carrera lejos de mi país“.

El jugador que Católica quiere retener con los millones del Chile 2 de la Copa Libertadores 2026

El jugador que Católica quiere retener con los millones del Chile 2 de la Copa Libertadores 2026

U. Católica renueva a Zampedri, Medel y Ampuero: ¿Y lo demás?

Los jugadores que terminan contrato con U. Católica y de los que aún no se tienen novedades son Darío Melo, Tomás Asta-Buruaga, Dylan Escobar, Eugenio Mena, Jhojan Valencia, Agustín Farías, Eduard Bello y Clemente Montes.

En el caso de Asta-Buruaga, el jugador confirmó que ya está en conversaciones para renovar. Por otro lado, se señaló que Cruzados estaría buscando quedarse con Eduard Bello cuando termine su préstamo.

