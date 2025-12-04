Universidad Católica está a un partido de cerrar una más que aceptable temporada 2025. Contra todo pronóstico los cruzados corren con ventaja para ser el Chile 2 de la próxima Copa Libertadores y para sellar ese logro solo deben vencer a La Calera este sábado en el Claro Arena.

Con esto, además de volver a la máxima cita continental, la UC se asegurará el jugoso botín que entrega la Conmebol por disputar la fase de grupos de la Libertadores. Hablamos de tres millones de dólares, una cifra para nada despreciable.

Y ojo, que en la precordillera ya están planificando como gastar este dinero en el armado del plantel. Ya se selló la renovación de Gary Medel y está cerca la de Fernando Zampedri, además de claro, buscar la permanencia de una de sus buenas figuras en delantera.

La UC busca retener a una de sus figuras

De acuerdo a información entregada por La Tercera, los cruzados están buscando las fórmulas para poder retener a Eduard Bello, jugador que llegó mediante un préstamo desde el Barcelona de Guayaquil, club dueño de su pase.

La idea de Católica es extender por un año más el préstamo del venezolano, quien debe volver a su club al término de esta temporada. “Estoy contento en Chile, agradecido con este hermoso país, estamos contentos de estar acá. El tema de mi futuro se lo dejo a mi agente”, declaró el propio Eduard Bello al respecto.

Eduard Bello ha tenido un notable renacer en Universidad Católica para este segundo semestre. | Foto: Photopsort.

En Ecuador esperan que se respeten los 500 mil dólares de opción de compra que están en el contrato del préstamo. Pese a que la cifra no es muy elevada, en la UC esperan poder negociar y rebajarla un poco.

Por lo mismo, el sellar el Chile 2 será clave para que la billetera en San Carlos sea más holgada y con esto lograr retener a una de las revelaciones del segundo semestre cruzado.

Los números de Eduard Bello en Universidad Católica

El atacante venezolano de 30 años ha jugado en este 2025 un total de 30 partidos, siendo 25 por la Liga de Primera, cuatro en Copa Chile y uno en la Copa Sudamericana. En ellos lleva convertidos seis goles y dos asistencias entregadas en 1.692 minutos de acción.

