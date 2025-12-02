Universidad Católica se encuentra en una etapa crucial del Campeonato Nacional donde buscará sellar la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores, y pensando en esa competencia sigue la incertidumbre sobre las renovaciones y recientemente se reveló que tres jugadores seguirán con la escuadra.

Fernando Zampedri, Gary Medel y Clemente Montes son solo algunos de los jugadores de la Franja cuyos contratos vencen a fin de año y los hinchas siguen impacientes a la esperada de saber cuál es el plantel con el que enfrentarán la próxima temporada.

Las tres renovaciones que selló la UC

Según reveló Bruno Sampieri en su canal y recoge Punto Cruzado, tres canteranos firmaron su contrato profesional con la UC. Revelando que Nicolás Girón y Francisco Daza; y un tercer jugador de la Sub-20, seguirán en la franja.

ver también Destapan el sacrificio que haría Fernando Zampedri para renovar en U. Católica

Las renovaciones en UC

Bruno Sampieri reveló que las negociaciones entre el “Toro” y la Franja están en marcha y que de hecho, el goleador habría aceptado bajarse el sueldo. “U. Católica está tratando que Fernando Zampedri acepte una oferta muy baja respecto a lo que venía ganando, mucho más baja. Eso está intentando por ahora la dirigencia”.

Por su parte, el jugador estuvo presente en el lanzamiento de la Copa UC Sub 17 donde se refirió a su futuro en la Franja. “Quiero salir de la mejor manera o quedarme; hay que ver qué vamos a hacer. Yo quiero estar siempre bien con el club porque es el que me ha dado todo”.