U. Católica busca cerrar su temporada con la clasificación directa a la Copa Libertadores, algo que logrará si supera a Unión La Calera este sábado 6 de diciembre en el Claro Arena. Al mismo tiempo, la dirigencia trabaja en la conformación del plantel para 2026.

La clasificación a una copa internacional después de tres años de fracasos en fases preliminares en la Copa Sudamericana obliga a extender el plantel con nuevos rostros, pero también renovar a las figuras del equipo de Daniel Garnero.

En ese sentido, la renovación que más atención gana es la de Fernando Zampedri. El pentagoleador del fútbol chileno y además máximo artillero histórico de la institución termina contrato con el fin de la temporada y todavía no firma la extensión de su vínculo.

¿Y qué pasa? El periodista Bruno Sampieri reveló que Fernando Zampedri está dispuesto a bajar el sueldo para mantenerse en U. Católica, todo ante la dilatación de las negociaciones con la dirigencia. El problema, según comenta, es que eso no sería suficiente hasta ahora.

Futbol, Universidad Catolica vs Universidad de Chile. Fecha 25, Liga de Primera 2025. El jugador de Universidad Catolica Fernando Zampedri es fotografiado durante un partido de primera division contra Universidad de Chile disputado en el estadio Claro Arena en Santiago, Chile. 26/10/2025 Felipe Zanca/Photosport Football, Universidad Catolica vs Universidad de Chile. 25st turn, Division League 2025. Universidad CatolicaÕs player Fernando Zampedri is pictured during a first division match against Universidad de Chile at the Claro Arena stadium in Santiago, Chile. 26/10/2025 Felipe Zanca/Photosport

En qué está la renovación de Fernando Zampedri en U. Católica

El periodista informó que la dirigencia estaría esperando un gesto aún mayor del centrodelantero. “U. Católica está tratando que Fernando Zampedri acepte una oferta muy baja respecto a lo que venía ganando, mucho más baja. Eso está intentando por ahora la dirigencia”, dijo.

“Zampedri está dispuesto a ganar menos”, agregó, pero claramente no un monto tan menor como el que está en negociación ahora. ¿En qué terminará la historia?