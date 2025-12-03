Si bien el comienzo del 2025 no fue de los mejores para el delantero Gonzalo Tapia, totalmente relegado en River Plate, al momento de partir a préstamo al fútbol brasileño, se reencontró con su mejor rendimiento, y lo mejor, con los goles.

En São Paulo pudo retomar su nivel, a tal punto que regresó a la Selección Chilena, y en medio de una mala campaña para el cuadro brasileño, el surgido en Universidad Católica se encontró con un técnico como Hernán Crespo que le dio confianza y respondió.

Por todo lo anterior, en el conjunto paulista quieren que la estadía de Tapia no sea corta, pues está a préstamo hasta junio de 2026. Así las cosas, según el periodista José Tomás Fernández de AS Chile, tienen una fórmula para convencer al club dueño de su pase, River Plate.

La fórmula de São Paulo para comprar a Gonzalo Tapia

La información consigna que esta institución negociará con los “millonarios” no sólo por el delantero chileno, sino también por el defensor Enzo Díaz, que termina contrato el próximo 31 de diciembre. A los dos quieren mantenerlos en su equipo.

Por ello, agrega el medio, São Paulo buscará venderle a River el pase del volante trasandino Giuliano Galoppo, actualmente en la Banda Sangre, cotizado en poco más de US$5 millones de dólares. La idea sería un intercambio directo más dinero.

El motivo detrás del uso de esta fórmula es para rebajar la carga salarial del tricolor paulista con miras a la temporada 2026, pues pasa por una difícil situación económica y necesita dineros frescos para solventar al plantel.

Los números del chileno en el fútbol brasileño

TORNEO PJ MIN. GOLES ASIST. AMARILLAS ROJAS Brasileirao 18 938 5 – 4 – Copa de Brasil 1 6 – – – –

¿Cuándo vuelve a jugar?

Por la jornada 37 del fútbol brasileño, São Paulo recibirá en el Estadio Morumbí al Internacional de Porto Alegre, en duelo a disputarse este miércoles 3 de diciembre desde las 20:00 horas.

